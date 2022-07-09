Мужчина, который набросился на продавца из-за украинского в Одессе, записал видео с извинениями

В Одессе 8 июля мужчина начал агрессивно вести себя в магазине, потому что с ним разговаривали по-украински. На следующий день он, вероятно, осознал свою ошибку и публично извинился.

В момент этого инцидента агрессивный одессит говорил, что военный. Однако оказалось, что он только охранник в магазине и вовсе не служит ни в ВСУ, ни в других государственных структурах.

Это событие "Ты в Одессе, а не в Украине": мужчина набросился на продавца из-за украинского – возмутительное видео

Было очень тяжело перейти на украинский язык

Этот мужчина выкрикивал, что продавец "в Одессе, а не в Украине". При этом важно отметить, что гражданина не просили перейти на язык своего государства. Конфликт спровоцировало то, что продавец, который родом из Херсона, отказался переходить на язык тех, кто оккупировал его город.

Здравствуйте, меня зовут Владимир. Вчера в магазине у меня произошел конфликт, за который я прошу прощения. Никакого отношения к Вооруженным Силам Украины, территориальной обороне и другим силовым структурам я не имею. Одесса – это Украина,

– сказал одессит на ломаном украинском.

Следует заметить, что на видео с извинениями мужчина вел себя уже не так дерзко. Его он завершил словами "Слава Украине! Слава Вооруженным Силам Украины". Однако даже при чтении текста ему было крайне трудно перейти на язык государства, в котором живет.

Извинения мужчины, который набросился на продавца из-за языка: смотрите видео

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