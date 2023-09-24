"Малчи, хахол, я тебя, зарежу": видео конфликта в Винницкой области всколыхнуло сеть

В Винницкой области любительница российской музыки угрожала убийством очевидцам, сделавшим ей замечание. А ее муж, сторонник "русского мира", отрицал существование Украины.

Начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко рассказал о конфликте между жителями и поделился видео с места событий в соцсетях. Инцидент произошел в одном из сел Винницкого района.

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Подробности конфликта

В одном из сел семья отдыхала и слушала российскую музыку. Из колонок этой семьи звучали песни исполнителей из страны-агрессорки, которые поддерживают войну против Украины. Это не понравилось двум парням. Поэтому они сделали замечание, когда проходили мимо.

После этого к ним прибежала женщина с ножом в руках. Она начала нецензурно высказываться на русском и угрожать.

"Молчи, ***, хохол ***, я тебя, ***, зарежу ***...!

– пригрозила она.

Впоследствии к ним подошел глава семейства. Парни ему напомнили, что в Украине идет полномасштабная война. В ответ отец 6 детей начал отрицать существование нашего государства.

Какая Украина, мы в Украине живем?

– сказал он.

Парни пытались объяснить супругам, что в Украине из-за агрессии России погибают люди. Однако любители "русского мира" не хотели их слушать. Во время конфликта очевидцы достали смартфон и сняли разговор. Это видео всколыхнуло сеть. На его основе правоохранители позже смонтировали ролик.

Кадры с места конфликта: видео полиции Винницкой области



Впоследствии с супругами пообщались сотрудники полиции. После этого мужчина на камеру извинился за свое поведение. Он заявил, что извиняется за слова перед Владимиром Зеленским и всем украинским народом. Женщина тоже извинилась за то, что обозвала Украину и украинцев.

По словам Ищенко, правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в причастности к коллаборационной деятельности. Расследованием будут заниматься сотрудники СБУ. Начальник полиции Винницкой области похвалил молодых людей и отметил, что у нас растет поколение, которое достойно Украины.

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