Сам организовать не мог: как ХАМАС решился атаковать Израиль

Издание The Wall Street Journal пишет, что Иран помогал ХАМАС готовить нападение на Израиль. Соответствующая работа проводилась начиная с августа и включала в себя несколько встреч.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом тоже предполагает, что без посторонней помощи ХАМАС сам не смог бы спланировать такую операцию. Иран, в частности, добился значительного успеха в создании радикальных группировок. Занимался идеологической прокачкой, направленной на ненависть к Израилю.

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"Вызывающая, наглая, террористическая хорошо продуманная военная операция боевиками ХАМАС. Там настолько все хорошо продумано, что многие эксперты сошлись во мнении – не могли лидеры ХАМАС сами все придумать", – отметил он.

Способности ХАМАС

Сектор Газа имеет небольшую по площади территорию, но имеет достаточно мощный концентрат населения в 2,5 миллиона человек, отметил Тизенгаузен. Атака на Израиль совершалась под прикрытием плотных ракетных обстрелов.

"Были подрывы стены, которая между Израилем и Сектором Газы. Была разведка из дронов. Было профессиональное проникновение. Было беспокойно на другом конце страны, куда были переброшены войска. То есть все было тщательно спланировано. Я думаю, что и без российских инструкторов не обошлось", – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о подготовке к атаке на Израиль: смотреть видео

Раньше эксперты говоря о сотрудничестве России с ХАМАС, отмечали тактику работы дронов со сбросом. Ее использует страна-оккупант в войне с Украиной и, вероятно, могла передавать технологии упомянутой группировке.

"ХАМАС самостоятельно не мог это организовать. ХАМАС – это политическое движение, радикально-исламистское и у него есть военизированное крыло, которое все эти теракты и совершает. В ряде стран они фактически объявлены террористами. ХАМАС не может существовать без спонсоров. Это прокси, как и "Хезболла", которые решают определенные задачи за деньги. Им дают деньги и они выполняют задачи. Кто дает деньги ХАМАС – Иран, Катар и тесные связи с Россией", – отметил Тизенгаузен.

Цель атаки

По словам Бориса Тизенгаузена, атака на Израиль произошла в период, когда страна начала налаживать отношения с рядом арабских стран. В том числе с Саудовской Аравией. А вот последствия могут быть радикальными.

"Я уверен, что на этот раз Израиль осуществит полную зачистку Сектора Газа. Они уже к этому приступили. Иначе крыло ХАМАС будет проводить акции, но иначе. Речь идет не только об уничтожении ключевых центров, командных пунктов ХАМАС. Важно понимать, как и кто на эту территорию, окруженную Израилем, доставил оружие и как они будут убегать оттуда. Надо уничтожать спонсора, иначе будут появляться новые прокси", – пояснил он.

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Израиль: последние события