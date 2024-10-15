Кадыров посадил Путина на шпагат: чью сторону выберет российский диктатор в межэтническом конфликте

Противостояние между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым за контроль над компанией Wildberries набирает обороты. Этот конфликт уже приобретает значение межэтнического – между так называемым главой Чечни и сенатором от Дагестана.

Сейчас перед Владимиром Путиным стоит трудная задача разрулить эту ситуацию так, чтобы не раздуть кризис, который может привести к фатальным последствиям для России. По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, которым он поделился с 24 Каналом, конфликт Кадырова и Керимова, который вышел в публичную плоскость, свидетельствует о том, что в стране не удается скрыть межэтническое противостояние.

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Что делать Путину

Дагестан является одной из самых горячих точек России. Там постоянно происходят тревожные события – стрельба, теракты, протесты.

Эта республика долго не будет терпеть, и об этом свидетельствуют протесты в этом регионе против мобилизации,

– отметил политолог.

К теме. Президент Конгресса народов Дагестана в Украине Ахмад Ахмедов считает, что именно с Дагестана может начаться развал России, ведь она уже не та, которой была во времена чеченских войн.

Противостояние между кланами началось за контроль над интернет-магазином Wildberries, имеющим многомиллиардные доходы. Сулейман Керимов поддержал владелицу компании Татьяну Бакальчук в ее конфликте с бывшим мужем Владиславом, который пытался захватить офис Wildberries. На сторону Владислава встал Рамзан Кадыров.

Дошло до того, что Кадыров объявил кровную месть Керимову и еще двум российским депутатам за то, что они якобы заказали его убийство. В то же время ни российские правоохранительные органы, ни Путин не отреагировали на заявление Кадырова.

Кадыров посадил Путина на шпагат. Если сейчас не решится вопрос о компании Wildberries в пользу человека, которые поддерживает так называемый глава Чечни, тогда вся Россия увидит, что Кадырова унизили у всех на глазах. Унизил его другой клан – из Дагестана – в лице Керимова,

– подчеркнул политолог.

Кадыров уже публично озвучил кровную месть, и сейчас должен извиниться Керимов, но он не будет этого делать. Кадыров, по его мнению, тоже не заберет свои слова обратно. И что теперь делать Путину – отдать Wildberries какой-то третьей стороне?

Если вопрос будет решен в пользу Кадырова, будет понятно, что он нажал на Путина и тот испугался ультиматума,

– пояснил Борис Тизенгаузен.

Отметим, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что Кадыров хоть публично поддерживает Путина, однако в любой момент может пойти против него.

Нельзя исключать, что Кадыров способен инициировать протестные движения в Чечне, которые будут выступать против Москвы. Путин больше всего боится противостояний внутри России, и Кадыров может этим спекулировать.