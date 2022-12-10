Сербия будет обращаться в НАТО через Косово: президент хочет развернуть армию и полицию
Источник:Novosti.rs
Отношения между Косово и Сербией снова начали обостряться. В Белграде даже заявили, что хотят направить запрос в Североатлантический альянс о размещении на территории Косово полицейских отрядов.
В субботу, 10 декабря, после задержание бывшего сотрудника косовской полиции, имеющей сербское происхождение, на Севере Косово начали появляться баррикады. После этого президент Сербии Александр Вучич решил обратиться в НАТО с просьбой.
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Чего хочет Белград
Сербские СМИ отмечают, что Вучич намерен обратиться к командующему силами НАТО в Косово относительно размещения своих полицейских и военнослужащих на территории государства, что частично признано.
Резолюция 1244 г. Совбеза ООН подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет позволено вернуться. Пока никаких переговоров с KFOR (миссия НАТО в Косово – 24 Канал) о возвращении сербского персонала не было,
– сказал президент.
В то же время он отметил, что уверен, что эту просьбу отклонят в Альянсе и у Белграда нет иллюзий по этому поводу. Однако одобрение такого запроса, по словам Вучича, – это якобы "долг KFOR".
Они (НАТО – 24 Канал) найдут множество поводов, хотя и не имеют на это права, чтобы сказать, что они "контролируют ситуацию" и что "в этом нет нужды,
– констатировал глава государства.
Закрытие ККП и перенесение выборов
Следует также отметить, что из-за этого инцидента полиция Косово начала блокировать въезд из Сербии через КПП "Ярине" и "Брняк". Силовики отмечают, что такой шаг предприняли власти в рамках мер безопасности. Об этом пишут Novosti.rs.
Кроме того, как сообщает Kosovo Online, президент Косово Вьоса Османи рассказала, что муниципальные выборы на севере частично признанного государства перенесли на апрель. Этот шаг необходим, потому что невозможно обеспечить правопорядок в регионе.