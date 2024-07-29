Подполковник запаса ЦАХАЛ ответил, может ли конфликт между Израилем и Хезболлой перерасти в войну

Между Израилем и ливанской Хезболлой снова обострился конфликт. В частности, 27 июля радикальная группировка осуществила массированную атаку по израильскому городу Мадждаль-Шамс. В результате обстрела погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых дети.

На следующий день, 28 июля, Армии обороны Израиля нанесла серии авиационных ударов по военным объектам Хезболлы. Израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден сказал 24 Каналу, настолько высока вероятность полномасштабной эскалации.

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Будет ли эскалация

Напряженная ситуация продолжается с тех пор, как боевики ХАМАС напали на ЦАХАЛ, то есть с 7 октября 2023 года. Она синусоидальная – то увеличивается, то уменьшается. В общем вектор направлен вверх, но в очень медленном ритме.

Хезболла не хочет противостояния с военными ЦАХАЛ, которые сегодня имеют широкий военный боевой опыт. Все части израильской армии настроены и работают,

– сказал Зайден.

Лидеры Хезболлы видят, что происходит с боевиками ХАМАС и понимают, что встреча на поле боя с ЦАХАЛ будет не в их пользу. Сегодня Армия обороны Израиля подготовлена намного лучше. Кроме того, противовоздушная оборона Израиля стала более эффективной. Это показала масштабная атака Ирана ночью 13 апреля.

Поэтому сейчас с точки зрения Хезболлы нет смысла переходить к полной эскалации. К тому же есть третий игрок – Соединенные Штаты, которые не заинтересованы в эскалации конфликта,

– заверил подполковник запаса Цахалу.

Он добавил, что все эти составляющие дают единый ответ, что эскалации не будет.