Разведка США прогнозирует начало войны между Израилем и Хезболлой в ближайшие недели, – Politico

Противостояние между Израилем и Хезболлой, вероятно, приобретет полномасштабный характер в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не придут к согласию о прекращении огня в Секторе Газа.

Издание отмечает, что американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации. Это было бы гораздо проще, если бы в Газе достигли режима прекращения огня.

Смотрите также Мир на пороге новой большой войны: когда Израиль нападет на Ливан и как это повлияет на Ближний Восток

Поскольку это соглашение находится на стадии переговоров и американские чиновники не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на предложенное соглашение в ближайшее время, ситуация выглядит достаточно тревожно.

Подготовка к войне

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, информированных о данных разведки, ЦАХАЛ и Хезболла разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие.

И несмотря на публичные заявления обеих сторон о нежелании войны, разведка США предположила, что интенсивные боевые действия, вероятнее всего, все же начнутся.

Риски высокие

По словам другого анонимного американского чиновника, риск войны сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.

Война между Израилем и "Хезболлой" может разжечь конфликт, который заставит США помочь защитить Иерусалим и подтолкнет администрацию президента США Джо Байдена к большему вмешательству в регион, который она пыталась годами покинуть.

Это грозит очередной гуманитарной катастрофой, при этом население и так на грани истощения из-за кризиса в Секторе Газа.

Граждан Ливана призвали к эвакуации

Разведка США приводит более консервативные оценки, чем те, которые сделали в Европе. Там подсчитали, что война между Израилем и Хезболлой может начаться за считанные дни. Страны посоветовали своим гражданам покинуть Ливан.

Два высокопоставленных чиновника отметили, что неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои запасы и военный потенциал.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон заявила, что администрация работает над "дипломатическим решением", которое позволило бы израильским и ливанским гражданам вернуться в свои дома.