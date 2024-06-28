Видання зазначає, що американські чиновники намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації. Це було б набагато простіше, якби в Газі досягли режиму припинення вогню.

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Оскільки ця угода перебуває на стадії переговорів і американські чиновники не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС погодяться на запропоновану угоду найближчим часом, ситуація виглядає досить тривожно.

Підготовка до війни

За словами двох високопоставлених американських чиновників, поінформованих про дані розвідки, ЦАХАЛ і Хезболла розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю.

І попри публічні заяви обох сторін щодо небажання війни, розвідка США припустила, що інтенсивні бойові дії, найімовірніше, усе ж почнуться.

Ризики високі

За словами іншого анонімного американського чиновника, ризик війни наразі вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне адміністрацію президента США Джо Байдена до більшого втручання в регіон, який вона намагалася роками покинути.

Це загрожує черговою гуманітарною катастрофою, при цьому населення і так на межі виснаження через кризу в Секторі Гази.

Громадян Лівану закликали до евакуації

Розвідка США наводить консервативніші оцінки, ніж ті, які зробили у Європі. Там підрахували, що війна між Ізраїлем і Хезболлою може початися за лічені дні. Країни порадтили своїм громадянам покинути Ліван.

Два високопоставлені чиновники наголосили, що неясно, коли саме може початися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси і військовий потенціал.

Прессекретарка Ради національної безпеки Адрієн Вотсон заявила, що адміністрація працює над "дипломатичним рішенням", яке дало б змогу ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок.