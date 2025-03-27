Кадыров поссорился с Кремлем: СМИ узнали о тайных переговорах с Ближним Востоком

В окружении Путина все больше недовольства действиями Рамзана Кадырова. Источники сообщают о конфликте между главой Чечни и Кремлем из-за тайных переговоров Кадырова с монархиями Ближнего Востока.

Об этом рассказывает российское расследовательское издание "Важные истории" со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников ФСБ, передает 24 Канал. Как отмечают журналисты, разлад начался после того, как ФСБ доложило Кремлю о несанкционированных переговорах Кадырова с представителями мусульманских монархий Ближнего Востока.

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Кадыров ищет гарантии для своей семьи

Глава Чечни якобы обсуждал вопросы безопасности своей семьи и сохранения своих активов в случае, если ему придется уйти с должности.

Причиной такого поведения стали проблемы со здоровьем. По данным журналистов, Кадыров тяжело болен – у него серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой. В последние месяцы он часто исчезает из публичного пространства, оправдывая это "отпусками".

Сигналом об изменении позиций Кадырова стали и кадровые решения внутри его окружения. В частности, в конце 2023 года с государственных должностей ушла его старшая дочь Айшат Кадырова, которая ранее была министром культуры и вице-премьером Чечни.

В то же время она стала владелицей крупнейшего экспортера региона – компании "Чеченские минеральные воды". Также недавно имена Айшат и ее младшей сестры Табарик убрали из реестров юридических лиц.

Разлад с Кремлем коснулся и близкого соратника Кадырова – депутата Госдумы Адама Делимханова. По данным российских силовых телеграм-каналов и источников журналистов, с начала 2025 года Делимханов отказывается от участия в любых силовых "разборках" и действует по новым правилам, якобы спущенным с самого "верха".

Кроме того, правозащитники утверждают, что Федеральная служба безопасности и Кремль недовольны тем, как Делимханов организовывал теневые схемы с рейдерством и шантажом без согласования с федеральными властями.

По данным журналистов, Кадыров осознает риски для своей многочисленной семьи в случае, если он потеряет должность и влияние. Поэтому и пытается найти поддержку и гарантии в других государствах, ведь, как пишут источники, хорошо знает, чего могут стоить обещания Москвы.

