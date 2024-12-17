Буду держать на контроле, – Лубинец отреагировал на конфликт между полицией и ветераном
В сети распространяется информация о конфликте между сотрудниками Нацполиции и ветераном Вооруженных Сил. Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.
Информацию о конфликте обнаружили в одной из социальных сетей работники офиса омбудсмена. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает 24 Канал.
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Реакция омбудсмена на конфликт между полицией и ветераном
По словам омбудсмена, ситуация находится на его личном контроле.
Чтобы разобраться в ситуации, направил обращение в соответствующие структуры для непредвзятого принятия решения,
– сообщил Лубинец.
Также Лубинец призвал обращаться к нему в случае нарушения прав военнослужащих или лиц, уволенных с военной службы.
Лубинец не уточняет, что за конфликт. Однако ранее 24 Канал сообщал о жестоком задержании ветерана войны полицейскими, которое сопровождалось грубыми высказываниями. Военный отметил, что два года лечит полученные во время боевых действий физические и психологические травмы, и считает поведение правоохранителей недопустимым.