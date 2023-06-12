Минобороны России пытается взять под свой контроль все новообразования, в том числе ЧВК "Вагнера". Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего.
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Судьба Пригожина и его ПВК
Иван Ступак подчеркнул, что Пригожин давно уже вышел из статуса муртада, а грызня между ведомством и вагнеровцами – это запланированная заранее махинация.
Это в первую очередь дискредитирует российские Вооруженные силы, потому что российские военные понимают, что они никто, а над ними ФСБшники, росгвардейцы, кадыровцы, пригожинцы,
– отметил он.
Это противостояние двух сил будет и дальше обостряться и выходить за пределы сторон. К тому же у Пригожина есть большая сила – распространение его влияния на африканском континенте.
"Такое присутствие позволяет России получать во время голосований ООН за проукраинскую резолюцию от африканских стран голоса против или воздержание от голосования", – добавил Ступак.
По его словам, если Минобороны завладеет вагнеровцами, то Пригожина сместят.
ЧВК "Вагнера" просто останется брендом, а Пригожин будет вынужден создавать новый ЧВК, новых людей выбирать,
– убежден он.
Впрочем, желающих на этот раз уходить воевать уже будет не так и много. Тем более учитывая "успехи" предшественников.
Иван Ступак рассказал, почему вагнеровцы и Минобороны не придут к согласию: смотрите видео
Конфликт между вагнеровцами и Минобороны России: последнее
- Министр обороны Сергей Шойгу издал указ, согласно которому наемники ЧВК "Вагнера" должны подписать контракт с его ведомством. Евгений Пригожин, конечно, отверг такое требование. По его словам, воинские части российской армии неэффективны, в отличие от подразделений "Вагнера", а сам Шойгу не очень хороший руководитель.
- Схватки между вагнеровцами и российскими военными набирают обороты. Наемники Пригожина недавно взяли в плен комбата 72 бригады Романа Веневитина. Он якобы мешал выходить им из Бахмута.
- Военного все же отпустили. Впрочем, тот рассказал, как вагнеровцы издеваются из пленников и чем вызвана к ним такая ненависть.