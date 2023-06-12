Міноборони Росії намагається взяти під свій контроль всі новоутворення, в тому числі ПВК "Вагнера". Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього.

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Доля Пригожина та його ПВК

Іван Ступак наголосив, що Пригожин давно вже вийшов зі статусу маріонетки, а гризня між відомством та вагнерівцями – це запланова заздалегідь махінація.

Це у першу чергу дискредитує російські Збройні сили, бо російські військові розуміють, що вони ніхто, а над ними ФСБшники, росгвардійці, кадирівці, пригожинці,

– зазначив він.

Це протистояння двох сил буде і надалі загострюватися й виходити за межі сторін. До того ж у Пригожина є велика сила – поширення його впливу на африканському континенті.

"Така присутність дозволяє Росії отримувати під час голосувань ООН за проукраїнську резолюцію від африканських країн голоси проти або утримання від голосування", – додав Ступак.

За його словами, якщо Міноборони заволодіє вагнерівцями, то Пригожина посунуть.

ПВК "Вагнера" просто залишиться брендом, а Пригожин буде змушений створювати нове ПВК, нових людей обирати,

– переконаний він.

Втім, охочих цього разу йти воювати вже буде не так і багато. Тим паче зважаючи на "успіхи" попередників.

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