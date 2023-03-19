Вагнеровцы готовы пойти на Кремль, если с Пригожиным что-нибудь случится, – Грозев

В России идет незаконченная гражданская война внутри силовой элиты. Об этом заявил болгарский журналист Христо Грозев.

Он считает гражданскую войну внутри силовой элиты России подлинной. Грозев сомневается в том, что противостоянием дирижирует Путин.

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Что делать с "Вагнером"

Грозев часто ссылается на свои источники в ЧВК Вагнера. Он поделился мнением о том, есть ли конфликт между владельцем ЧВК Евгением Пригожиным и Шойгу-Герасимовым.

Мои источники в "Вагнере" (теперь каждый день приходится проверять, живы ли они) верят в подлинность этой внутренней борьбы. Они поддерживают Пригожина и готовы пойти на Кремль, если с ним что-нибудь случится. Или у них снова отберут победу,

– сказал он.

По его мнению, перед Путиным и Сергеем Шойгу, министром обороны России, дилемма – что делать с "Вагнером". Он отмечает, что они не готовы решать проблему Пригожина привычным для них путем, например, отравить его.

Они этого не сделают, потому что знают, за ним есть хоть обескровленная, но, по сравнению с другими, компетентная военизированная структура, уверен журналист.

Пригожину важно получить политическую роль

Грозев отметил, что для Пригожина важно получить политическую роль, ему мало предложений лидера партии.

Пригожин хочет получить реальные полномочия власти, как минимум – начальник штаба. Но такой власти ему никто не предоставит. Одна из причин – российская бизнес-элита такого не допустит. Они понимают, это предел, после которого Россия превращается в Северную Корею и их качество жизни упадет до нуля, – заявил журналист.

Он не готов сказать, кто выиграет в этой борьбе. "Но то, что она реальна и, скорее всего, станет причиной коллапса России до того, как она проиграет войну Украине. В этом я почти уверен", – добавил Грозев.