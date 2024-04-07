Согласно последнему отчету Института изучения войны за 6 апреля, Кремль не устает обвинять Финляндию в "потере независимости" после вступления в НАТО. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов называет курс Хельсинки "разрушительным" и заявляет о превращении Балтийского региона в "зону потенциальной эскалации".
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Угрозы как инструмент сдерживания
Дипломат Кузнецов угрожает Финляндии и в целом Североатлантическому альянсу, утверждая, что Россия "должна будет ответить" на увеличение военных сил НАТО или на размещение ядерного оружия в Финляндии. Он обвиняет Хельсинки в присоединении к "партии войны до победы над Россией" и в вызывании полного разрыва российско-финских отношений из-за "русофобии".
Несмотря на созданный Россией искусственный миграционный кризис на российско-финской границе осенью 2023 года и повторные угрозы против Финляндии и НАТО, Кузнецов обвиняет только Хельсинки в ухудшении двусторонних отношений. ISW отмечает, что такие действия Москвы являются частью стратегии сдерживания Запада.
Другие выводы из отчета ISW
- Украина столкнулась с критической нехваткой боеприпасов, что ограничивает способность ВСУ к проведению контрнаступательных операций. Президент Зеленский отметил, что без дополнительной помощи Запада наше государство не может эффективно противостоять российской агрессии и теряет возможности использовать слабые места врага.
- Киев заявляет о необходимости 25 дополнительных систем ПВО Patriot для полного покрытия территории Украины. Зеленский предупреждает, что при текущем темпе ракетных и дроновых ударов России, Украина может столкнуться с дефицитом ракет для защиты городов и критической инфраструктуры.
- Запланированные поставки истребителей F-16 от западных партнеров в 2024 году обеспечит лишь 10% от потребности Украины в борьбе с российской авиацией. В то же время задержки в предоставлении помощи по безопасности США влияют на способность Украины реагировать на растущий темп механизированных атак России на востоке Украины.
- Генерал Александр Сырский заявил о сложной ситуации возле Часового Яра и Авдеевки, где наблюдается усиление атак России. Российский МИД открыто угрожал Армении из-за ее обращения к Западу после потери Нагорного Карабаха. Заявления Кремля отражают попытки Москвы подорвать суверенитет бывших советских государств, которые стремятся к интеграции с Евросоюзом.