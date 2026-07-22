Потратили много времени, – военный сказал, почему возник конфликт между Сырским и Сухаревским

Между бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и полковником Александром Сухаревским, возможно, возник конфликт. Последний занимался развитием Сил беспилотных систем. А Сырский, как утверждается, не давал ему заниматься этим в полной мере.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий, соучредитель сообщества "Нахтигаль" Игорь Шолтис (позывной Гарри Шульц). По его словам, Вадим Сухаревский был первым руководителем Сил беспилотных систем. Однако он столкнулся с тем, что ему не дали возможности полноценно их развить.

В чем заключалась проблема?

Как подчеркнул военный, Силы беспилотных систем были созданы в 2024 году. Многие бойцы воодушевились, когда узнали, что возглавит новосозданный род войск именно Вадим Сухаревский. Это тот военный, который первым открыл огонь по врагу в 2014 году. Для бойцов, прошедших АТО, он был фактически легендой.

Когда ты понимаешь, что этот человек становится твоим командующим, то безоговорочно идешь помогать ему выполнять эту работу. Мы увлеклись. Это была очень значимая история. Мы много в нее вложили. Когда прошел определенный период, то увидели, что обеспечение идет по остаточному принципу. А проблема отсутствия поддержки в определенных боевых и плановых ситуациях – это не просто "туман войны", а политический контекст взаимодействия Сухаревского с Сырским,

– отметил военный.

Что известно о конфликте Сухаревского и Сирского: смотрите видео 24 Канала

Через год Сухаревского уволили с должности. Многие представляли это в том контексте, что он якобы был "неэффективным". И его заменили на эффективного Роберта Бровди "Мадяра", который действительно проделал выдающуюся работу. Однако причина тут совсем не в этом.

Кто знает, как бы выглядели Силы беспилотных систем, если бы Сухаревский получил такую поддержку, как это произошло позже. Почему конфликт возник? Связана ли причина конфликта с личной неприязнью или вопросом конкуренции? Возможно. Но из-за этой ситуации мы потеряли очень много времени. И мы могли бы спасти много украинских жизней,

– подчеркнул военный.