Оставить обоих было невозможно, – аналитик предположил, почему Зеленский встал на сторону Сырского

Кадровые перестановки во власти обострили разговоры о конфликте между Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Их противостояние могло зайти так далеко, что оставить обоих на своих должностях уже было невозможно, а Владимиру Зеленскому пришлось выбирать между двумя важными для государства фигурами.

Политолог Владимир Фесенко в беседе с 24 Каналом высказал предположение, почему президент сделал ставку на Сирского из-за его роли в обеспечении стабильности и баланса в Вооруженных Силах. В то же время он объяснил, почему отказ от Федорова также мог бы стать серьезной потерей для страны.

Конфликт между Сырским и Федоровым

Во время войны кадровые решения должны зависеть прежде всего от того, насколько люди на ключевых должностях способны работать на общий результат. Фесенко напомнил, что в украинской политике уже были ситуации, когда острый конфликт между двумя влиятельными чиновниками вынуждал президента увольнять обоих.

Так произошло во времена Виктора Ющенко, когда свои посты потеряли тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко и секретарь СНБО Петр Порошенко. В случае с Сирским и Федоровым противостояние, вероятно, также зашло слишком далеко. Даже если публично стороны не признавали серьезных разногласий, президент мог прийти к выводу, что они уже не смогут нормально сотрудничать в одной системе.

Оставить и Сирского, и Федорова, по-видимому, уже было невозможно. Противостояние между ними стало очень жестким,

– подчеркнул Фесенко.

Перед Зеленским фактически оставалось три варианта: уволить одного из них, убрать обоих или попытаться найти компромисс, который не помешал бы работе оборонного сектора. Сохранить прежнюю модель без изменений было сложно, ведь личный конфликт между руководителями уже мог влиять на совместные решения и проведение реформ.

Почему Зеленский мог выбрать Сирского?

Сирский остается важной фигурой для президента не только благодаря опыту командования и проведенным военным операциям. В руководстве Вооруженных Сил есть молодые и амбициозные генералы, часть из которых может иметь политические планы, поэтому старший по возрасту и статусу главнокомандующий помогает поддерживать баланс между различными группами и сохранять управляемость войска.

Для Зеленского Сырский является гарантом стабильности, политического равновесия и нейтральности Вооруженных Сил. Видимо, поэтому он и выбрал Сырского,

– пояснил Фесенко.

В то же время увольнение Федорова тоже могло бы дорого обойтись государству. Он уже инициировал важные изменения и укрепил направления, которые позволяют Украине вести асимметричную войну против России, поэтому его потеря могла бы затормозить реформы, которые еще не завершены.

Растрачивать таких кадров во время войны было бы недопустимо,

– подчеркнул политолог.

Фесенко объяснил ставку Зеленского на Сырского: смотрите видео