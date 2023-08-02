Однако подобные резкие заявления со стороны Польши в ближайшее время еще не прекратятся. К этому тоже нужно быть готовым. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.
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Что происходит на самом деле
В польском Министерстве иностранных дел заявили, что сейчас между Украиной и Польшей достаточно напряженные отношения. В последнее время действительно звучит много провокационных заявлений от двух сторон.
Состоялся "мисклик", то есть было одно заявление на него отреагировали другим и так далее. В конце концов, всех успокоил президент Украины. То, что поляки подняли и обострили эту тему, ожидаемо. Не забывайте, что в Польше скоро будут выборы,
– заметил Игорь Рейтерович.
В определенной степени, таким фактором, как выборы, легко объяснять любые неожиданные инциденты. Однако этот фактор невозможно учитывать при анализе таких событий. Ведь выборы уже начинают влиять и оказывать давление на польско-украинские отношения.
"Поэтому польские политики, особенно из руководящей партии, тему Украины будут использовать в не очень приятном для нас формате. И делать заявления, которые не только оскорбляют Украину, но дипломатично – заставляют нас реагировать", – подчеркнул политолог.
В конце концов реакция на неоднозначные заявления польской стороны была важна как для урегулирования общего градуса напряжения. Так и для того, чтобы в России не распространяли новые фейки о "захвате Украины Польшей".
Игорь Рейтерович о причинах конфликта Польши и Украины: смотреть видео
Скандальные заявления могут звучать и дальше
Польский чиновник отметил, что его страна будет прежде всего отстаивать национальные интересы. Однако это будет делать и Украина. Так что, вероятно, к подобным заявлениям время от времени нужно быть готовым.
Возможно, целесообразно в полузакрытом, но дипломатическом формате предварительно обсудить эти вопросы. Чтобы это не мешало отношениям между нашими странами. Ну и, пожалуй, в некоторых моментах следует спокойнее реагировать, не делать официальные заявления, а использовать неформальную дипломатию,
– подчеркнул Рейтерович.
Политолог привел пример хороших отношений между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. Вероятно, для них не проблема устроить срочный звонок и обсудить и решить неотложные проблемы.
"При этом нам нужно быть готовыми, что некоторые другие политические силы будут использовать украинский фактор также во время избирательной кампании. Не всегда это будут делать и в позитивном для нас контексте", – подчеркнул политолог.
Даже во время футбольных матчей между польскими и украинскими болельщиками возникали конфликты. В частности, из-за неприятного содержания транспаранты, с которыми приходили поляки.
"Нам нужно решить, как на это реагировать: выносить ли в публичную плоскость, или улаживать на том уровне, пока эта проблема не станет такой, что ею может воспользоваться наш общий враг ", – подытожил Рейтерович.
Конфликт между Польшей и Украиной: подробнее
- Все началось с того, что Польша запретила ввоз украинского зерна, несмотря на запрет Еврокомиссии. Аргументировали это тем, что это вредит местным аграриям и влияет на цены соответственно.
- На этот шаг отреагировали в Украине, назвав решение "недружественным".
- В конце концов 1 августа министр Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украина якобы "недостаточно ценит" помощь его страны.
- Поэтому Украина вызвала польского посла Бартоша Цихоцкого. Кроме того, в Офисе Президента заявления Варшавы назвали безосновательными. Однако в ответ на действия Украины Польша делает то же – вызывает украинского посла Василия Зварыча.