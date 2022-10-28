Путина беспокоит конфликт Пригожина с Шойгу больше, чем врата на фронте, – Шейтельман объяснил, почему

Россия терпит поражение за поражение на поле боя, а частичные "успехи" имеет исключительно из-за особой людоедности ППК "Вагнер". Этой частной армией убийц руководит Пригожин и, очевидно, у него конфликт с Шойгу.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман . Он также отметил, что конфликт Пригожина и Шойгу постоянно разгорался, очень смешно, что жертвой этого огня стала Ксения Собчак.

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Михаил Шейтельман говорит, чтобы отделить зерно от плевел, нужно лучше понимать эту внутреннюю кухню в России – он не слишком силен. "Но то, что на поверхности - еще до войны Пригожин, то есть "Повар" заказывал у Шнурова песню о Собчаке - можно прийти к выводу, что это давняя личная неприязнь", - говорит он.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Возможно, Собчак мешает каким-то интересам Пригожина и вот силами "Повара" – ее депортировали.

Пауки в банке – есть ли конфликт между Шойгу и Пригожиным

Конфликт Шойгу и Пригожина серьезный, по моему мнению, Путин опасается. Еще следует добавить, что эти разборки интересуют Путина больше, чем потери на фронте.

– отмечает Шейтельман.

Потерять 15 миллионов военных – для Путина это ничто, потому что есть другие 15 миллионов. Другое дело, потерять "Кухаря", добавляет Шейтельман.

Михаил Шейтельман утверждает, что в России немногие люди, чьи мнения важны Путину – все российские победы на фронте связаны с именем Пригожина.

По словам политтехнолога Шейтельмана, россияне не смогли ничего без ППК "Вагнер", поэтому Путин полностью в руках Пригожина.