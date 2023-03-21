Политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен предположил, что вряд ли Шойгу окажет помощь Пригожину. Об этом он сообщил 24 Каналу. Тем более, по его мнению, владелец ЧВК "Вагнер" постоянно провозглашает противоположные по содержанию заявления относительно руководства Минобороны.

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Ведет технологическую игру

Тизенгаузен напомнил, что Пригожин, используя "вагнеровцев", ругается на военное руководство России последними словами, а затем умоляет предоставить снаряды.

На самом деле, он ведет очень простую технологическую игру – если не Пригожин, не ЧВК "Вагнер", то никто. В информационном поле он рисует себя как последний форпост русской армии. Если "вагнеровцы" сдадут Бахмут, или если ЧВК "Вагнер" уничтожат, то все российская армия развалится,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Пригожин очень эффективно использует медиаресурс, как и террорист Игорь Гиркин.

Борис Тизенгаузен о медийной активности Евгения Пригожина: смотрите видео

Пригожину можно будет дать медаль

Он обратил внимание на то, что Кадыров уже устранился от критики руководства российской армии, понимая, к чему все движется. А также политтехнолог уверен, что руководство Минобороны не простит Пригожину, как он с ними общался.

Пригожин в большинстве своем играет на Украину. Критикуя руководство армии России, он подрывает боевой дух российских мобилизованных и посылает им сигнал, мол, езжайте на фронт, там вами будут руководить дураки и вас там уничтожат,

– подчеркнул эксперт.

По мнению Бориса Тизенгаузена, если Пригожин доживет до победы Украины, можно ему дать символическую медаль, когда он будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

"Но вряд ли это его спасет и порадует", – заметил политтехнолог.

Обратите внимание! Пригожин написал письмо главе Минобороны Шойгу, в котором утверждает, что "вагнеровцы" продолжают наступление на Бахмут, однако украинские войска готовят наступательные действия на конец марта и начало апреля. Поэтому он просит Шойгу принять все необходимые меры для того, чтобы избежать отрезания "вагнеровцев" от российских солдат, иначе это будет иметь негативные последствия для так называемой "спецоперации".

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