Політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен припустив, що навряд чи Шойгу надасть допомогу Пригожину. Про це він повідомив 24 Каналу. Тим більш, на його думку, власник ПВК "Вагнер" постійно проголошує протилежні за змістом заяви щодо керівництва Міноборони.

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Веде технологічну гру

Тизенгаузен нагадав, що Пригожин, використовуючи "вагнерівців", лається на військове керівництво Росії останніми словами, а потім благає надати снаряди.

Насправді він веде дуже просту технологічну гру – якщо не Пригожин, не ПВК "Вагнер", то ніхто. В інформаційному полі він малює себе як останній форпост російської армії. Якщо "вагнерівці" здадуть Бахмут, або якщо ПВК "Вагнер" знищать, то все російська армія розвалиться,

– підкреслив експерт.

За його словами, Пригожин дуже ефективно використовує медіаресурс, як і терорист Ігор Гіркін.

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Пригожину можна буде дати медаль

Він звернув увагу на те, що Кадиров вже усунувся від критики керівництва російської армії, розуміючи до чого все рухається. А також політтехнолог впевнений, що керівництво Міноборони не вибачить Пригожиу, як він з ними спілкувався.

Пригожин здебільше грає на Україну. Критикуючи керівництво армії Росії він підриває бойовий дух російських мобілізованих і посилає їм сигнал, мовляв, їдьте на фронт, там вами будуть керувати дурні і вас там знищать,

– наголосив експерт.

На думку Бориса Тизенгаузена, якщо Пригожин доживе до перемоги України, можна йому дати якусь символічну медаль, коли він буде сидіти на лаві підсудних в Гаазі.

"Але навряд це його врятує і потішить", – зауважив політтехнолог.

Зверніть увагу! Пригожин написав листа главі Міноборони Шойгу, в якому стверджує, що "вагнерівці" продовжують наступ на Бахмут, однак українські війська готують наступальні дії на кінець березня та початок квітня. Тому він просить Шойгу вжити всіх необхідних заходів для того, аби уникнути відрізання "вагнерівців" від російських солдатів, бо це буде мати негативні наслідки для так званої "спецоперації".

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