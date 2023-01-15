В российском военном командовании действительно существует конфликт. Его заметно невооруженным глазом и, скорее всего, победителями из него выйдут "старые генералы".

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. Изменения в командовании России повлияют на то, что война станет более тотальной.

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Конфликт Пригожина с генералами

Фейгин отметил, что Пригожин красноречиво промолчал о смене командования так называемой СВО. То есть явно конфликт есть, он никуда не исчез. Командующего войсками Герасимова называли "пи**ром" двое контрактников ЧВК "Вагнера".

Пригожин поддержал их и сказал, что это не СБУшники, это контрактники. Что же эмоционально, но война такова, они выражают недовольство именно так. Где же дисциплина, иерархия? Я думаю, что Герасимов и генералитет этого не забыли,

– заметил российский оппозиционный правозащитник.

Он добавил, что и Шойгу этого не забыл, который вместе с Герасимовым 15 лет формировал корпорацию генералов, возглавлявших то округ, то род войск и наоборот.

Фейгин допустил, к чему приведет конфликт в российском командовании: смотрите видео

Пригожин проиграет генералам

По словам российского оппозиционного правозащитника, они ныне владеют рычагом аннигиляции ЧВК "Вагнера". Если эту ЧВК бросить на участок, где ее просто уничтожат, то это будет вполне легально. Погибли, пытаясь взять Славянск, Краматорск или что-то еще, но не удалось, все погибли.

"Зэки, что же с них взять? Я не исключаю, что какая-то такая схема будет применена. Если мы в ближайшем будущем увидим труп Пригожина, то это будет результат военных обстоятельств. Война такова – сегодня жив, завтра мертв", – подчеркнул Фейгин.

Как он отметил, этот конфликт никуда не исчезнет, он продолжится. Конечный итог – победа "старых генералов" над "новыми зэками". Напряжение есть, оно публичное внутри частей управления этой "СВО", между разными группами, оно никуда не исчезнет.

Мой прогноз, что Пригожин не выигрывает эту игру. У него шансов меньше,

– подчеркнул российский оппозиционный правозащитник.

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