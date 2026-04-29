Зерновой скандал с Израилем: экс-член парламента НАТО ответил, как он повлияет на Украину

Украина призвала Израиль арестовать судно PANORMITIS, которое, вероятно, перевозит зерно с временно оккупированных территорий нашего государства. Это уже второй случай за недавнее время.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что Украина – не то государство, которое можно запугать и пренебречь ее интересами. Израиль должен это понять.

Читайте также После зернового скандала и хамства Израиля Украина меняет подход к Тель-Авиву

Чего ожидать дальше от ситуации с зерном?

По словам Кульпы, новая роль Украины на Ближнем Востоке будет способствовать тому, чтобы адекватно решить эту проблему. Также Израиль должен осознать, что речь идет о фактически грабеже. Это то зерно, которое россияне украли с временно оккупированных территорий Украины.

Сначала в Израиле приняли достаточно "интересную" позицию, в рамках которой они рассказали об определенном недоразумении. Сейчас они убеждают, что никаких "доказательств" нет.

Украина здесь не одна. Думаю, что недоразумение и наглость со стороны Израиля будет прекращена. Видим, что сотрудничество с Турцией вписывает Украину в определенную геометрию отношений. Это заставляет всех более взвешенно действовать. Украина также показывает, что поддерживает Израиль, что бы ни случилось. Жаль, что Израиль этого недооценивает. И пытается идти ближе к Москве,

– сказал Кульпа.

Ситуация сейчас может развиваться по-разному. Вряд ли Израиль публично признает свою неправоту. Но если эти случаи прекратятся, то это означает, что странам удалось между собой договориться.

Скандал из-за зерна с Израилем: что известно?

Еще в марте Украина проинформировала Израиль, что к ним направляется судно ABINSK с ворованным украинским зерном. Там вообще не прислушались к предостережениям. Судно разгрузили и отпустили.

25 апреля аналогичная ситуация случилась с судном PANORMITIS, которое также перевозит краденый груз в Украину. На этот раз Израиль снова решил не реагировать, на что МИД Украины вручило ноту протеста чрезвычайному и полномочному послу Израиля – Михаэлю Бродскому.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что ожидает более четкой реакции от Израиля. Отсутствие надлежащего ответа вызывает беспокойство.