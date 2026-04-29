Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що Україна – не та держава, яку можна залякати та знехтувати її інтересами. Ізраїль має це зрозуміти.

Читайте також Після зернового скандалу та хамства Ізраїля Україна змінює підхід до Тель-Авіва

Чого очікувати далі від ситуації із зерном?

За словами Кульпи, нова роль України на Близькому Сході сприятиме тому, аби адекватно розв'язати цю проблему. Також Ізраїль мав би усвідомити, що йдеться про фактично грабунок. Це те зерно, яке росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України.

Спершу в Ізраїлі прийняли досить "цікаву" позицію, в рамках якої вони розповіли про певне непорозуміння. Зараз вони переконують, що жодних "доказів" немає.

Україна тут не одна. Думаю, що непорозуміння та наглість з боку Ізраїлю буде припинена. Бачимо, що співпраця з Туреччиною вписує Україну в певну геометрію відносин. Це змушує усіх більш зважено діяти. Україна також показує, що підтримує Ізраїль, що б не сталося. Шкода, що Ізраїль цього недооцінює. І намагається йти ближче до Москви,

– сказав Кульпа.

Ситуація зараз може розвиватися по-різному. Навряд чи Ізраїль публічно визнає свою неправоту. Та якщо ці випадки припиняться, то це означає, що країнам вдалося між собою домовитися.

Скандал через зерно з Ізраїлем: що відомо?

Ще в березні Україна проінформувала Ізраїль, що до них прямує судно ABINSK з краденим українським зерном. Там взагалі не дослухалися до застережень. Судно розвантажили та відпустили.

25 квітня аналогічна ситуація трапилася з судном PANORMITIS, яке також перевозить крадений вантаж до України. Цього разу Ізраїль знову вирішив не реагувати, на що МЗС України вручило ноту протесту надзвичайному і повноважному послу Ізраїлю – Міхаелю Бродському.

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що очікує більш чіткої реакції від Ізраїлю. Відсутність належної відповіді викликає занепокоєння.