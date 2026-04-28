Детальну хронологію конфлікту МЗС опублікувало на своєму сайті.

Що заявили в МЗС?

Україна наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене. Також у МЗС заявили, що ізраїльські компетентні органи добре знають про схеми його приховування, зокрема перевантаження у Чорному морі. Проте, ці вантажі продовжують плисти до ізраїльських портів.

Міністерство звинувачує ізраїльських дипломатів у ігноруванні офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу. Також проігноровані були проханням затримати судна та вантажі, що створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

У МЗС не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій,

– повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Українське МЗС заявляє, що йдеться не лише про Ізраїль. Українська сторона закликала вжити заходів для припинення продажу незаконно ввезеного зерна.

Що відомо про комунікацію України з Ізраїлем?

Після заяви міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара, в якій він розкритикував Україну за використання соцмереж, а не дипломатичних каналів, МЗС опублікувало повну хронологію розвитку конфлікт:

23 березня: зустріч посла України у МЗС Ізраїлю з врученням ноти та інформуванням про судно "ABINSK" та крадене українське зерно, яке він перевозить.

низка контактів посла України в Ізраїлі з офіційними представниками країни щодо згаданого судна.

14 квітня: розмова міністрів закордонних справ обох країн.

15 квітня: Посольство України в Ізраїлі надало необхідні юридичні документи та ухвалу суду про застосування запобіжного заходу для судна "АВІNSК", яке перевозило крадене зерно, я надіслало їх до МЗС Ізраїлю. Єрусалим же дозволив човну покинути країну, хоча Україна просила не робити цього.

16 квітня: Україна ще раз попросила про міжнародну правову допомогу й попросила заарештувати корабель.

20 квітня: МЗС надав єдину офіційну відповідь, в якій сказав, що не планує вживати заходів для арешту краденого зерна чи його перевізників.

25 квітня: посольство України в Державі Ізраїль офіційно поінформувало Ізраїль про чергове судно, "PANORMITIS", яке знову наближалося до Хайфи з вантажем зерна, яке походить з окупованих територій України, і ця інформація була знову проігнорована.

27 квітня: судно перебуває у Хайфі та очікує на розвантаження.

28 квітня: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський отримав ноту протесту.

Що відомо про скандал з краденим зерном?