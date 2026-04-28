Подробную хронологию конфликта МИД опубликовал на своем сайте.
Что заявили в МИДе?
Украина подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено. Также в МИДе заявили, что израильские компетентные органы хорошо знают о схемах его сокрытия, в том числе перегрузка в Черном море. Однако, эти грузы продолжают плыть в израильские порты.
Министерство обвиняет израильских дипломатов в игнорировании официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи. Также проигнорированы были просьбой задержать суда и грузы, что создает условия для легализации украденного украинского зерна.
В МИД не рассматривают эти случаи как единичные инциденты, а как системную практику, имеющая признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций,
– сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
Украинский МИД заявляет, что речь идет не только об Израиле. Украинская сторона призвала принять меры по прекращению продажи незаконно ввезенного зерна.
Что известно о коммуникации Украины с Израилем?
После заявления министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, в которой он раскритиковал Украину за использование соцсетей, а не дипломатических каналов, МИД опубликовал полную хронологию развития конфликта:
- 23 марта: встреча посла Украины в МИД Израиля с вручением ноты и информированием о судне "ABINSK" и краденом украинском зерне, которое он перевозит.
- Конец марта– первая половина апреля: ряд контактов посла Украины в Израиле с официальными представителями страны по поводу упомянутого судна.
- 14 апреля: разговор министров иностранных дел обеих стран.
- 15 апреля: Посольство Украины в Израиле предоставило необходимые юридические документы и определение суда о применении меры пресечения для судна "АВИНСК", которое перевозило украденное зерно, я направил их в МИД Израиля. Иерусалим же разрешил лодке покинуть страну, хотя Украина просила этого не делать.
- 16 апреля: Украина еще раз попросила о международной правовой помощи и попросила арестовать корабль.
- 20 апреля: МИД предоставил единственный официальный ответ, в которой сказал, что не планирует принимать меры по аресту краденого зерна или его перевозчиков.
- 25 апреля: посольство Украины в Государстве Израиль официально проинформировало Израиль об очередном судне, "PANORMITIS", которое снова приближалось к Хайфе с грузом зерна, которое происходит из оккупированных территорий Украины, и эта информация была снова проигнорирована.
- 27 апреля: судно находится в Хайфе и ожидает разгрузки.
- 28 апреля: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский получил ноту протеста
Что известно о скандале с ворованным зерном?
В Израиль в понедельник, 27 апреля, двигалось судно с подозрительным зерном. На нем находятся десятки тысяч тонн пшеницы и ячменя., перевозимых через сложную логистическую схему с оккупированных территорий.
Израиль ответил Украине о судне в Хайфе. Иерусалим заявил, что нет доказательств, подтверждающие обвинения Украины о происхождении зерна, и вопрос будет рассмотрен по закону.
Европейский Союз может расширить санкции из-за ситуации с украинским зерном, которое оказалось за границей. Брюссель уже обратился в Израиль с требованием предоставить подробную информацию об импорте.