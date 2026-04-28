Подробную хронологию конфликта МИД опубликовал на своем сайте.

Что заявили в МИДе?

Украина подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено. Также в МИДе заявили, что израильские компетентные органы хорошо знают о схемах его сокрытия, в том числе перегрузка в Черном море. Однако, эти грузы продолжают плыть в израильские порты.

Министерство обвиняет израильских дипломатов в игнорировании официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи. Также проигнорированы были просьбой задержать суда и грузы, что создает условия для легализации украденного украинского зерна.

В МИД не рассматривают эти случаи как единичные инциденты, а как системную практику, имеющая признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций,

– сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

Украинский МИД заявляет, что речь идет не только об Израиле. Украинская сторона призвала принять меры по прекращению продажи незаконно ввезенного зерна.

Что известно о коммуникации Украины с Израилем?

После заявления министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, в которой он раскритиковал Украину за использование соцсетей, а не дипломатических каналов, МИД опубликовал полную хронологию развития конфликта:

23 марта: встреча посла Украины в МИД Израиля с вручением ноты и информированием о судне "ABINSK" и краденом украинском зерне, которое он перевозит.

ряд контактов посла Украины в Израиле с официальными представителями страны по поводу упомянутого судна. 14 апреля: разговор министров иностранных дел обеих стран.

ряд контактов посла Украины в Израиле с официальными представителями страны по поводу упомянутого судна. 14 апреля: разговор министров иностранных дел обеих стран.

разговор министров иностранных дел обеих стран. 15 апреля: Посольство Украины в Израиле предоставило необходимые юридические документы и определение суда о применении меры пресечения для судна "АВИНСК", которое перевозило украденное зерно, я направил их в МИД Израиля. Иерусалим же разрешил лодке покинуть страну, хотя Украина просила этого не делать.

16 апреля: Украина еще раз попросила о международной правовой помощи и попросила арестовать корабль.

Украина еще раз попросила о международной правовой помощи и попросила арестовать корабль. 20 апреля: МИД предоставил единственный официальный ответ, в которой сказал, что не планирует принимать меры по аресту краденого зерна или его перевозчиков.

МИД предоставил единственный официальный ответ, в которой сказал, что не планирует принимать меры по аресту краденого зерна или его перевозчиков. 25 апреля: посольство Украины в Государстве Израиль официально проинформировало Израиль об очередном судне, "PANORMITIS", которое снова приближалось к Хайфе с грузом зерна, которое происходит из оккупированных территорий Украины, и эта информация была снова проигнорирована.

посольство Украины в Государстве Израиль официально проинформировало Израиль об очередном судне, "PANORMITIS", которое снова приближалось к Хайфе с грузом зерна, которое происходит из оккупированных территорий Украины, и эта информация была снова проигнорирована. 27 апреля: судно находится в Хайфе и ожидает разгрузки.

28 апреля: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский получил ноту протеста

Что известно о скандале с ворованным зерном?