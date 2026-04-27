Об этом 27 апреля сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Почему вызвали посла Израиля?

Андрей Сибига заявил, что незаконная торговля России похищенным украинским зерном может повредить "дружественным украинско-израильским отношениям".

Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу,

– написал глава МИД Украины.

Однако в израильский порт прибыло еще одно такое судно. Поэтому министр предостерег Израиль от принятия товара, чтобы не навредить отношениям между странами.

На фоне этого украинский МИД заявил, что официально пригласил посла Израиля в ведомство для вручения ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры. Его ждут утром 28 апреля.

Что известно о судне с зерном?

Ранее сообщалось, что в израильский порт Хайфа направляется судно PANORMITIS с зерном, которое могла украсть Россия с оккупированных территорий. Речь идет о более 6,2 тысячи тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя.

Отмечалось, что зерно вывозили из Бердянска 7 – 15 апреля, уже 18 апреля осуществили перевалку с судна LEONID PESTRIKOV. Документы же оформили в российском порту Темрюк, чтобы скрыть происхождение груза.

Украинский дипломатический источник в комментарии 24 Канала, подтвердил приближение судна к порту в Израиле, а также заявил, что имеет право дать дипломатический или правовой ответ, если его разгрузят там.