Сьогодні презентували нове аналітичне дослідження "Українська призма: зовнішня політика 2025 року", де у мене є розділ про Ізраїль. Про це пише Ігор Семиволос.

До теми Скандал із зерном набирає обертів: Євросоюз готує санкції для Ізраїлю

Україна пішла назустріч – Ізраїль відповів інакше

У ньому я зазначаю, що у 2025 році зовнішня політика України перейшла на рівень прагматичного зближення, зумовленого спільними екзистенційними загрозами з боку осі Росія – Іран – КНДР. Не в останню чергу це було пов'язано із візитом міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара в Україну, де обидві сторони демонстрували потепління: Ізраїль передав системи раннього сповіщення, йшлося про початок системнішого діалогу.

Але, як ми тепер бачимо, це потепління не зачепило головного: Ізраїль так і не змінив своє базове ставлення до санкційного режиму проти Росії та до питань, де власні комерційні інтереси перетинаються з інтересами України.

Зерновий скандал це демонструє особливо гостро: навіть після чотирьох попереджень, після передачі розвідувального досьє, після телефонних дзвінків на рівні міністрів – система продовжує працювати як і раніше.

Я не буду тут переповідати передісторію зернового конфлікту, цих матеріалів достатньо в пресі, зазначу лише, що мене сильно зачепила публічна дискусія Саара і очільника МЗС України Андрія Сибіги в X. Насправді, як на мене, Саар повівся зверхньо і по-хамськи.

Коли на неодноразові попередження українського колеги про відсутність адекватної реакції Ізраїлю на вимогу України було заявлено про прибуття ще одного такого судна, і український міністр застерігає Ізраїль від прийняття викраденого зерна та "заподіяння шкоди нашим відносинам", Саар заявив, що "доказів, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано".

Відповідь Саара є показовою з кількох причин.

По-перше, він переводить розмову з предметної площини ("зерно") у процедурну ("не так говоримо").

По-друге, вимога "доказів" після того, як Україна передала досьє розвідки ще в березні – це або свідома маніпуляція, або сигнал, що ці докази не вважаються достатніми.

По-третє, публічна відповідь у тому самому X суперечить його ж тезі про те, що "дипломатія будується не у твіттері".

Сьогоднішня заява Володимира Зеленського – це якісна ескалація порівняно з дипломатичними нотами Сибіги. Три елементи принципово нові.

Перший – юридична рамка. Зеленський каже не "це неприйнятно", а "це порушення законодавства самої Держави Ізраїль". Це переводить питання з дипломатичного у правовий вимір і знімає аргумент Саара про відсутність доказів: якщо порушено ізраїльське право, розслідувати має ізраїльська юстиція.

Другий – санкційна загроза. Україна вперше публічно оголошує про підготовку санкційного пакета проти перевізників і осіб, що заробляють на схемі, а також про координацію з ЄС для включення їх до європейських режимів. Це вже не дипломатичний протест, це економічний тиск.

Третій – публічне попередження. "Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини" – це формула, яка у дипломатичному протоколі означає попередження про можливі наслідки для відносин.

Це і є суть проблеми: Україна системно демонструвала кроки назустріч Ізраїлю у сферах, де це коштувало дипломатичних зусиль. У відповідь отримала публічне "звинувачення не є доказами" і четверте судно з краденим зерном.