В Виннице ночью произошел конфликт между гражданами и представителями ТЦК. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области.

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Что говорят в полиции о конфликте с ТЦК в Виннице?

Правоохранителями предварительно было установлено, что военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Впоследствии по месту временного размещения ТЦК прибыла группа людей, в частности представители общественной организации. Они требовали отпустить мужчину и спровоцировали конфликт с военнослужащими.

К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта,

– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Напомним, в Виннице в ночь на 2 августа устроили протест из-за недовольства действиями ТЦК. Протестующие требовали освободить мужчин, которых удерживает ТЦК и СП.