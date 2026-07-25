"Фейк о 20-летнем и разбитом авто": Садовый раскрыл детали конфликта с ТЦК во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что массовые столкновения с представителями ТЦК на Сыхове вспыхнули после распространения ложной информации в сети. По его словам, именно фейковое сообщение о якобы задержании 20-летнего парня стало толчком к эскалации.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

Какие детали рассказал Садовый о конфликте с ТЦК во Львове?

По словам Садового, само сообщение о якобы задержании 20-летнего юноши быстро распространилось в соцсетях и стало причиной массового возмущения. В то же время, информация о том, что на самом деле задержали 30-летнего мужчину, который находился в розыске, уже не получила такой огласки.

Мэр отметил, что во время инцидента несколько полицейских получили травмы и были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает. Легкие телесные повреждения получили также работники ТЦК. Садовый подчеркнул, что правоохранители действовали профессионально и смогли не допустить кровопролития. В то же время он убежден, что все обстоятельства произошедшего должны установить расследование.

Глава Львова также обратил внимание, что этот инцидент активно использовали российские информационные ресурсы. По его мнению, во время войны подобные ситуации представляют дополнительную угрозу в информационном пространстве.

Кроме того, Садовый выступил против разделения военнослужащих в зависимости от места службы, отметив, что военные ТЦК являются такими же военными, как и бойцы других подразделений.

Напомним, вечером 8 июля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий произошел конфликт между представителями ТЦК и группой местных жителей. По данным полиции и Львовского областного ТЦК, причиной стала проверка военно-учетных документов мужчины 1996 года рождения, с 12 июня находившегося в розыске за нарушение правил военного учета.

После того, как мужчину доставили в ТЦК, другая группа военнослужащих осталась на месте. Впоследствии их окружила толпа, которая, по информации ТЦК, вела себя агрессивно: люди опрокинули и повредили служебный автомобиль. В территориальном центре комплектования заявили, что всем действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, а виновных привлекут к ответственности.