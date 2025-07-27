Военнослужащий ТЦК избил мужчину в Кривом Роге: полиция рассказала детали

В Кривом Роге произошел конфликт с участием местного жителя и военнослужащего ТЦК. Видео инцидента появилось в соцсетях 25 июля и вызвало скандал.

Стоит отметить, что на кадрах видно, как военный наносит удар гражданскому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Криворожское районное управление полиции.

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Что известно о конфликте с участием военнослужащего ТЦК?

По данным полиции, стычка произошла на территории Металлургического района города. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

Сейчас в полиции продолжается проверка всех обстоятельств происшествия и решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении военнослужащего ТЦК, действия которого вызвали общественный резонанс.

К слову, 14 июля сетью распространялось видео с конфликтом в Чернигове между военнослужащими ТЦК и мужчинами. В центре комплектации объяснили обстоятельства происшествия и заявили, что кадры вырваны из контекста.

Там объяснили, что во время мероприятий оповещения вместе с полицией они намеревались проверить у них военно-учетные документы. Выяснилось, что оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске как такие, что целенаправленно избегают военной службы по мобилизации в условиях военного положения.