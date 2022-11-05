Напряжение в Косово растет: этнические сербы вышли из органов власти

В Косово новая волна напряжения из-за решения о замене сербских автомобильных номеров на косовские. Этнические сербы в знак протеста вышли из органов власти.

В городе Звечан в Косово состоялась встреча этнических сербов, являющихся работниками учреждений Косово и членами политической жизни страны. После нее стало известно о выходе сербов из органов власти.

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Сербы требуют отмены решения и особого статуса

Этнические сербы решили покинуть парламент, правительство, судебные органы, полицию, а также четыре муниципалитета на севере Косово и Метохии. Кроме того, группа полицейских Косово символически сняла свою форму.

На встрече в Звечане объявили, что это решение будет действительным, пока Приштина не откажется от решения об изменении автомобильных номеров и не предоставит особый статус Северу Косово, где большинство населения составляют сербы. Они требуют создания Ассоциации сербских муниципалитетов.

Сербские СМИ заявили, что спецназовцы полиции Косово Rosu якобы отправились на Север страны, в частности в город Митровица. Однако подтверждений этому нет.

Конфликт Сербии и Косово

Новый конфликт между Сербией и Косово начался еще в конце июля. Причиной тому стало решение Приштины об изменении сербских автомобильных номеров. Уже 31 июля на границе начали раздаваться выстрелы, а в провинциях Косово, граничащих с Сербией, прозвучали сирены.

Впоследствии Белград и Приштина договорились. Косово отложило решение по номерам до сентября. Затем согласилось отсрочить до ноября. Сербия была готова пойти на уступки властям Косово, но требовала гарантий от ЕС.

С 1 ноября в Косово начала действовать норма относительно автомобильных номеров, однако с определенными смягчениями. Например, первые 3 недели в Косово водителям, не поменявшим номерные знаки с сербских на косовские, будут объявлять выговоры или предупреждения. Затем два месяца их будут штрафовать, а до 21 апреля будут действовать так называемые пробные номера.

Однако в тот же день по приказу президента Сербии Александра Вучича армию страны привели в состояние боевой готовности. Однако Белград заявляет о готовности к диалогу, в то же время утверждая, что армия готова выполнить любой приказ.

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