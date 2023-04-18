Царь должен быть лучше всех, – сказал Гудков, почему Путин не будет мирить Пригожина и Шойгу

Конфликт минобороны и ПИК "Вагнера" продолжается. Поговаривают, что Путин организовал встречу Сергея Шойгу и Евгения Пригожина, чтобы помирить их.

Скорее всего, она случилась давно, когда Пригожин только предложил свои услуги. Об этом 24 Канала сказал Дмитрий Гудков.

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Сейчас Шойгу и Пригожин в конфронтации и Путину нет смысла их мирить. Путин наоборот всегда поощрял конфликты среди разных окружающих его кланов.

"Путина устраивает, что они "грызутся". Они друг друга ослабляют, и вокруг диктатора не появляется никакой политической фигуры, способной его заменить. На фоне консультирующих бояр царь всегда выглядит лучше всех. Разделяй и властвуй – такой принцип Путин исповедует достаточно" давно", – утверждает Гудков.

Российский оппозиционер о конфликте Шойгу и Пригожина: смотрите видео

Кто может ликвидировать Пригожина

По его словам, нормальные люди уже давно поставили крест на Пригожине, потому что он военный преступник. Этот человек коррупционно связан с Кремлем, о нем можно многое прочесть.

"Другое дело, будет ли эта информация способствовать тому, чтобы поставить крест в глазах той аудитории, для которой он сегодня является лидером? Нужно дождаться", – говорит российский оппозиционер.

Ликвидировать Пригожина, отмечает он, может только один человек – это Путин. В том случае, если глава вагнеровцев надоест диктатору.

Он нужен Путину – есть Пригожин. Завтра он не потребуется Путину – не будет Пригожина. Возможно, есть информация, подтверждающая измену Путина со стороны Пригожина,

– замечает Гудков.

Впрочем, пока непонятно, о чем может идти речь, потому что руководитель "Вагнера" выполняет все прихоти кремлевского диктатора. Пригожин не только участвует в войне, но и выполняет другую важную функцию. Он освобождает русские тюрьмы от ненужных с точки зрения Путина людей.

Они лишились десятков тысяч заключенных, сидевших по тяжелым статьям. Мало того, что они избавились от ненужных опасных людей, они еще и освободили тюрьмы, куда теперь можно сажать всех несогласных.

– акцентировал оппозиционер.

В прошлом году, когда началась полномасштабная война, некоторые россияне таки выходили на улицы. За несколько недель было 20 000 арестов, и людей некуда было помещать. Тюрьмы, спецприемники, автозаки – все было переполнено. Режим оказался к этому не готовым.

"Нужно либо новые тюрьмы строить, что долго, либо освободить места в действующих тюрьмах. Пригожин выполнил это поручение. Он убил сразу двух зайцев – и на войну "пушечное мясо" отправил, и тюрьмы освободил. В этом смысле он полезен. для Путина", – подытожил Гудков.