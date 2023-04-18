Найімовірніше, вона відбулася давно, коли Пригожин тільки запропонував свої послуги. Про це 24 Каналу сказав Дмитро Гудков.

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Зараз Шойгу та Пригожин у конфронтації, і Путіну немає сенсу їх мирити. Путін навпаки завжди заохочував конфлікти серед різних кланів, які його оточують.

"Путіна влаштовує, що вони "гризуться". Вони одне одного ослабляють, і навколо диктатора не з'являється ніякої політичної фігури, здатної його замінити. На тлі консультуючих бояр цар завжди виглядає краще за всіх. Розділяй і володарюй – такий принцип Путін сповідує доволі давно", – стверджує Гудков.

Російський опозиціонер про конфлікт Шойгу та Пригожина: дивіться відео

Хто може ліквідувати Пригожина

За його словами, нормальні люди вже давно поставили хрест на Пригожині, тому що він є воєнним злочинцем. Ця людина корупційно пов'язана з Кремлем, про нього можна багато чого прочитати.

"Інша річ, чи буде ця інформація сприяти тому, щоб поставити хрест в очах тієї аудиторії, для якої він сьогодні є лідером? Потрібно дочекатися", – каже російський опозиціонер.

Ліквідувати Пригожина, наголошує він, може лише одна людина – це Путін. У тому випадку, якщо очільник вагнерівців набридне диктатору.

Він потрібен Путіну – є Пригожин. Завтра він не буде потрібен Путіну – не буде Пригожина. Можливо, є інформація, яка підтверджує зраду Путіна з боку Пригожина,

– зауважує Гудков.

Втім, поки незрозуміло, про що може йтися, бо очільник "Вагнера" виконує усі забаганки кремлівського диктатора. Пригожин не лише бере участь у війні, а й виконує іншу важливу функцію. Він вивільняє російські тюрми від непотрібних з точки зору Путіна людей.

Вони позбулися десятків тисяч ув'язнених, які сиділи за тяжкими статтями. Мало того, що вони позбулися непотрібних небезпечних людей, вони ще й звільнили тюрми, куди тепер можна саджати усіх незгодних,

– акцентував опозиціонер.

Минулого року, коли почалася повномасштабна війна, деякі росіяни все-таки виходили на вулиці. За декілька тижнів було 20 000 арештів, і людей не було куди поміщати. Тюрми, спецприймачі, автозаки – усе було переповнено. Режим виявився до цього не готовий.

"Потрібно або нові тюрми будувати, що довго, або звільнити місця у чинних тюрмах. Пригожин виконав це доручення. Він вбив одразу двох зайців – і на війну "гарматне м'ясо" відправив, і в'язниці звільнив. У цьому сенсі він корисний для Путіна", – підсумував Гудков.