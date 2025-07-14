Пьяные мужчины напали на военных: в ТЦК прокомментировали конфликт в Чернигове

Сетью 14 июля распространялось видео с конфликтом в Чернигове между военнослужащими ТЦК и мужчинами. В центре комплектации объяснили обстоятельства происшествия.

Военные назвали распространенное видео вырванным из контекста. Об инциденте сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

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Что известно о конфликте?

В Чернигове 14 июля произошел конфликт с участием военнослужащих ТЦК и двух мужчин. В центре комплектования объяснили, что во время мероприятий оповещения вместе с полицией они намеревались проверить у них военно-учетные документы.

Как выяснилось, оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске как такие, что целенаправленно избегают военной службы по мобилизации в условиях военного положения,

– говорится в сообщении.

По данным ТЦК, граждане находились в состоянии алкогольного опьянения и начали агрессивно сопротивляться, когда военные попросили предъявить документы.

На месте происшествия полицейские составили на обоих админпротоколы. В ТЦК отметили, что все действия были осуществлены в рамках закона, а видео, распространенное в сети, подано манипулятивно и играет на руку врагу.

Также в ТЦК напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ влечет за собой уголовную ответственность.

К слову, Венгрия заявляла, что ее гражданин умер из-за побоев в ТЦК на Закарпатье. ВСУ опровергли эту информацию.