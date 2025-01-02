Конфликт на территории ТЦК в Сумах: военного подозревают в убийстве по неосторожности

В Сумах на территории городского ТЦК и СП вспыхнул конфликт между местным и военнослужащим. Один из мужчин скончался в больнице. Правоохранители начали уголовное производство.

Что говорят родственники погибшего, областной ТЦК и полиция, – сообщает 24 Канал.

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Что говорит тетя Евгения Криводуба

Суспильное обнародовало версию тети погибшего. Наталья Скачедуб рассказала, что в 15:01 29 декабря к ней позвонил племянник. Сказал, что находится в ТЦК и что "его забирают на войну", а дальше бросил трубку. По словам женщины, она перезвонила на этот номер в 15:20, где ответили: "Дежурная часть военкомата".

Наталья попросила призвать к телефону Евгения Криводуба. Мол, он только что звонил с этого номера телефона.

"На что был ответ, что он не может подойти к трубке и он бросил с той стороны трубку", – вспомнила женщина.

Разыскивать Евгения начали 30 декабря. Его гражданская жена звонила в ТЦК.

"На что ответили: "Такой фамилии здесь нет, такого человека здесь", а мы начали снова звонить. Потом они сказали, что он вчера выпил 0,5 водки, ему стало плохо и его отвезли в больницу. В какую больницу сначала не говорили, потом сказали в ЦГБ. Я лично перезвонила в ЦГБ, сказали: "Три дня уже никто к нам не поступал". И потом гражданская жена позвонила в областную больницу и там сказали, что да, сегодня, 30 декабря в 08:00 из ТЦК привезли молодого парня, с черепно-мозговой травмой. Он прооперирован, в реанимации, в коме. Он подведен к искусственному дыханию. Все. Когда его привезли было написано: "ТЦК, туалет" и 31-го позвонили из больницы в 8:00 и сказали: "Евгений умер". Все, мы его похоронили", – рассказала тетя.

Наталья Скачедуб отметила, не понравилось, что сначала "не сказали, с какими травмами его повезли и куда, и когда, а начали, что он там выпил".

Женщина вспомнила: "Я говорю: "Там что, наливают в ТЦК? Там дают выпить или что?" И что была указана четкая емкость, что 0,5. Если он был пьян, на каком основании вы разрешили ему проходить комиссию? И потом уже они начали говорить, что это не ТЦК его побило, а зашел какой-то паренек, он военный, он зашел в гости в ТЦК".

В гробу он лежал с этой трубкой для дыхания. Вот руки не были избиты, лицо не было избито. Была сзади голова черная, вся синяя, красная, бордовая, этакая гематома. Такое впечатление, что его руки держали. Ну, когда вас бьет кто-то, так, реакция защищаться как-то, ну были бы какие-то царапины или он бы кому-то сдачу давал,

– подчеркнула Наталья Скачедуб.

Добавила, племяннику недавно исполнилось 40 лет.

Как отреагировали в областном ТЦК и СП

У Сумском областном ТЦК отреагировали вечером 2 января. Заявили, что накануне Нового года на территории городского территориального центра комплектования и социальной поддержки "произошел конфликт".

Между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками ТЦК и СП, в результате чего один нанес другому телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, которую вызвала дежурная смена. Факт драки был зафиксирован полицией Сумской области, о чем было размещено информационное сообщение на официальном телеграм-канале областного управления национальной полиции. Продолжается следствие,

– заявила группа коммуникаций областного ТЦК.

Также отметили, мол, личный состав Сумского областного ТЦК "всесторонне способствует следствию" и помогает полицейским, работающих над установлением всех обстоятельств происшествия.

"Все видеоматериалы с камер наблюдения предоставлены правоохранительным органам", – добавили в ТЦК.

Также призвали избегать "распространения непроверенных данных и спекулятивных утверждений", пользоваться официальными источниками информации и не принимать во внимание фейки, что распространяют враждебные телеграм-каналы с целью дискредитации военнослужащих.

Что говорят в полиции

Вечером 2 января в полиции Сумской области заявили, что установили личность, которая вызвала смертельные телесные повреждения жителю Сум. Отметили, что с заявлением об избиении обратилась сожительница 40-летнего потерпевшего. Также добавили, "по ее словам, мужчину с травмами доставили в больницу". На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице,

– заявили в полиции.

Также отметили, что военнослужащему уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса, – "Убийство по неосторожности". Сейчас продолжается следствие.