В Виннице 4 августа избрали меру пресечения пятерым задержанным, которых подозревают в попытке захвата государственного учреждения, а именно – центрального городского стадиона. Суд принял решение поместить этих лиц на 60 суток под домашний арест.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что решил суд в Виннице в отношении подозреваемых в столкновении с ТЦК?

Судья Винницкого городского суда Константин Гуменюк рассматривал каждое дело в отношении подозреваемых в столкновении с ТЦК отдельно.

Задержанных обвиняют в двух эпизодах по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период;

Окончание покушения на захват здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти и незаконного пользования им и препятствование нормальной работе расположенного в нем учреждения

Прокурор Олег Кравчук просил всем задержанным круглосуточный домашний арест по месту регистрации на 60 суток. Именно такую меру пресечения подозреваемым и избрали.

Защита одного из задержанных просила суд назначить ночной домашний арест, поскольку мужчина работает в Виннице, а зарегистрирован в Житомирской области. Однако судья отклонил ходатайство. Будут ли подавать апелляцию – еще решают, сообщила Суспильному мать задержанного.

Адвокат другого подозреваемого также просил о ночном аресте - в этом случае апелляцию уже планируют. Еще один защитник просил для своего подзащитного личное обязательство с возложением определенных обязанностей, однако и эту просьбу суд не удовлетворил.

Судья отметил, что все подозреваемые имеют право обжаловать решение.

Ранее заместитель начальника Винницкого областного ТЦК и СП по психологической поддержке персонала Николай Лантух отмечал, что в ночь на 2 августа около 30 – 40 человек пытались незаконно проникнуть на территорию центрального стадиона "Локомотив" в Виннице. Эти люди хотели помешать мобилизационным мероприятиям.