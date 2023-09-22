Это не конфликт Украины и Польши: почему вопрос зерна касается прежде всего ЕС

Вижу, что, как всегда, в Украине царят эмоции вместо реального сосредоточения на конкретных проблемах. В частности, по так называемому "конфликту" Украины с Польшей.

Сверхважный для ЕС вопрос

Если углубиться в вопрос, становится понятным, что это не совсем именно конфликт Польши и Украины, а скорее конфликт Польши и Европейского Союза. Украина в нем – основной инструмент ведения "боевых действий".

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Просто напомню, о чем идет речь. Ранее действовал запрет Еврокомиссии на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Внедрен он был с мая этого года под активным влиянием той же Польши, которая уже вводила ранее единоличные запреты. Запрет действовал, и тут его действие прекратилось, а Еврокомиссия продолжать его не стала. Все государства ЕС это признали, кроме трех:

Польши,

Словакии,

Венгрии.

Так что не было коварной Украины, которая вдруг решила завалить Польшу зерном. Было решение Еврокомиссии, которое признали все, кроме трех государств. Кстати, это одностороннее непризнание осудила, например, Франция.

Таким образом, мы имеем дело не с простой "торговой войной" с участием четырех государств, мы имеем дело с сущностным для ЕС вопросом. Этот вопрос очень важен для Украины, которая тоже идет в ЕС. Так что, каждое государство в ЕС может самостоятельно переписывать торговые правила исходя из собственного видения? А что тогда еще можно переписать? И как?

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Это очень серьезный вопрос, потому что никуда Украина от изготовления сельхозпродукции не денется. И Польша со Словакией тоже. То есть если мы будем в пределах одного рынка, то надо будет думать, как сосуществовать нашим сельхозпроизводителям. На основании каких правил? Общих? Или для украинцев придумают какие-то "особые"? А если будут "особые", будет ли это действительно членство в ЕС?

А у нас все всегда сводят к какой-то мелодраматической истории, истерикам и крикам, хотя это фундаментальный вопрос о судьбе ЕС, соблюдении правил и месте в этом ЕС для Украины.