Конфликт между Шойгу и Пригожиным – это только начало: как это отразится на режиме Путина

Политологи говорят, что в Кремле между "поваром Путина" Пригожиным и министром обороны России Шойгу возник конфликт. Мол, все из-за военных ЧВК "Вагнер", которые воюют лучше российской армии. Может ли эта ссора перерасти в нечто большее, и как она скажется на режиме Путина – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал политолог Валентин Гладких. По его мнению, усиление внутригрупповой конкуренции среди российских войск свидетельствует о том, что ее представители все больше задумываются о своем будущем.

Человеком из окружения Путина, который публично критиковал действия диктатора, оказался Пригожин, – WP

Он объяснил, что эти представители думают о своем будущем после того, как путинский режим прекратит свое существование.

То есть они думают о том, что их ждет после Путина. И понятно, что после возникновения таких вопросов очень упал уровень лояльности. И это только начало. Я думаю, что будет неизбежный конфликт между военным руководством и российскими спецслужбами, то есть между вооруженными силами и ФСБшниками,

– заявил Гладких.

По его словам, уже растет напряжение в отдельных регионах, и это только то, что выходит в информационное пространство. Политолог считает, что российские политики скрывают от украинцев большинство процессов, происходящих за кулисами.

Валентин Гладких рассказал о конфликте в Кремле: видео



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Гладких отметил, что здесь не нужно искать глубинную конспирологию, это на самом деле объясняется банальной тупостью.

Рамзан Кадыров – это примитивное существо. Почему он делает такие заявления? Где-то он это делает ситуативно, где-то – в чьих-то интересах. И я знаю, к чему эти заявления приведут – к тому, что Кадырову зарезервировано место в международном трибунале,

– сказал политолог.

Он добавил, что Кадырову просто кто-то "подсел на ухо" и дает такие советы, чтобы глава Чечни "отрезал" себе путь к отступлению. Теперь он "чистым и живым из игры" не выйдет, как и его сыновья.

Валентин Гладких подчеркнул, что Кадыров не выстраивает глубокие стратегические цели, однако в борьбе за власть он является мастером. Но в 21 веке такие "рулевые" не могут долго существовать, и с такими цивилизованный мир не будет мириться.

К слову, на фоне успешного контрнаступления ВСУ чиновники Кремля поделились на два лагеря. Одни ищут способы сесть за стол переговоров, а другие готовы воевать чуть ли не до последнего россиянина.

Пригожин сам себя причисляет к тем, кто входит во фракцию "войны к победе". И именно по этой причине "повар Путина" продолжает строительство линии защиты на Луганщине. Это, считают эксперты из Института по изучению войны, свидетельствует о его желании перейти в глубокую оборону.