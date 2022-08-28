В ливийском Триполи вспыхнули стычки между вооруженными формированиями: есть погибшие

В столице Ливии 27 августа вспыхнули стычки между двумя вооруженными формированиями. В результате боевых действий погибли по меньшей мере 13 человек.

Еще 95 мирных жителей Триполи получили ранения. Об этом сообщили в министерстве здоровья Ливии, отметив, что это только предварительные данные.

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В ливийской столице раздавались выстрелы и взрывы

В Триполи между группами, поддерживающими враждующие правительства, начались интенсивные бои. Столкновения вспыхнули ночью 27 августа и продолжались до самого утра. В ливийской столице слышали постоянную стрельбу и звуки громких взрывов.

По словам очевидцев, столкновения произошли в центре города после того, как одна из сильнейших группировок столицы напала на базу вражеской силы. Это стало причиной многочасовой стрельбы, которая испугала местных жителей и вызвала опасения более широкой эскалации.

Это ужасно. Мы с семьей не могли спать из-за столкновений. Звуки были слишком громкими и страшными. Мы не спали, ведь могла возникнуть необходимость быстро убегать. Это ужасное чувство,

– рассказал житель центра Триполи Абдулменам Салем.

Основные вооруженные силы, поддерживающие обе стороны в ливийском политическом споре, неоднократно мобилизовались вокруг Триполи в последние недели. По городу двигались большие колонны военной техники.



В столице Ливии вспыхнули столкновения / Фото Hazem Ahmed

На фотографиях и видео из центра Триполи видно движение военной техники, стрельбу боевиков и то, как местные пытаются потушить пожары. 23-летний студент Али, отказавшийся назвать свою фамилию, рассказал, что ночью сбежал из своей квартиры вместе с семьей после того, как пули попали в их дом.

"Мы не могли остаться и выжить", – добавил парень.

Напряжение между группами возросло после того, как в феврале Фатхи Башага, поддерживаемый восточным парламентом, принял присягу как премьер-министр. Тогда же действующего премьера Абдулу Хамида Дбейбу, главу Правительства национального согласия, призвали отдать власть.

После смерти Каддафи Ливия была разделена между Правительством национального согласия в Триполи, которое поддерживают ООН, Турция и Катар, и администрацией, контролирующей восточные территории. Ее поддерживают россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.



В городе слышали выстрелы и взрывы / Фото Hazem Ahmed

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