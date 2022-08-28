У лівійському Тріполі спалахнули сутички між збройними формуваннями: є загиблі

Ще 95 мирних жителів Тріполі зазнали поранень. Про це повідомили у міністерстві здоров'я Лівії, зазначивши, що це лише попередні дані.
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У лівійській столиці лунали постріли та вибухи
У Тріполі між групами, які підтримують уряди, що ворогують, почалися інтенсивні бої. Сутички спалахнули вночі 27 серпня і тривали до самого ранку. У лівійській столиці чули постійну стрілянину та звуки гучних вибухів.
За словами очевидців, зіткнення відбулися в центрі міста після того, як одне з найсильніших угруповань столиці напало на базу ворожої сили. Це стало причиною багатогодинної стрілянини, яка налякала місцевих жителів і викликала побоювання ширшої ескалації.
Це жахливо. Ми з родиною не могли спати через сутички. Звуки були надто гучними й надто страшними. Ми не спали, адже могла виникнути потреба швидко втікати. Це жахливе відчуття,
– розповів житель центру Тріполі Абдулменам Салем.
Основні збройні сили, які підтримують обидві сторони в лівійській політичній суперечці, неодноразово мобілізувалися навколо Тріполі протягом останніх тижнів. Містом рухалися великі колони військової техніки.
У столиці Лівії спалахнули сутички / Фото Hazem Ahmed
На фотографіях і відео з центру Тріполі видно рух військової техніки, стрілянину бойовиків та те, як місцеві намагаються загасити пожежі. 23-річний студент Алі, який відмовився назвати своє прізвище, розповів, що вночі втік зі своєї квартири разом із сім'єю після того, як кулі влучили в їхній будинок.
"Ми не могли залишитися і вижити", – додав хлопець.
Напруга між групами зросла після того, як у лютому Фатхі Башага, якого підтримує східний парламент, склав присягу як прем'єр-міністр. Тоді ж чинного прем'єра Абдулу Хаміда Дбейбу, голову Уряду національної згоди, закликали віддати владу.
В місті чули постріли та вибухи / Фото Hazem Ahmed
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