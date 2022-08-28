У лівійському Тріполі спалахнули сутички між збройними формуваннями: є загиблі

Ще 95 мирних жителів Тріполі зазнали поранень. Про це повідомили у міністерстві здоров'я Лівії, зазначивши, що це лише попередні дані.

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У лівійській столиці лунали постріли та вибухи

У Тріполі між групами, які підтримують уряди, що ворогують, почалися інтенсивні бої. Сутички спалахнули вночі 27 серпня і тривали до самого ранку. У лівійській столиці чули постійну стрілянину та звуки гучних вибухів.

За словами очевидців, зіткнення відбулися в центрі міста після того, як одне з найсильніших угруповань столиці напало на базу ворожої сили. Це стало причиною багатогодинної стрілянини, яка налякала місцевих жителів і викликала побоювання ширшої ескалації.

Це жахливо. Ми з родиною не могли спати через сутички. Звуки були надто гучними й надто страшними. Ми не спали, адже могла виникнути потреба швидко втікати. Це жахливе відчуття,

– розповів житель центру Тріполі Абдулменам Салем.

Основні збройні сили, які підтримують обидві сторони в лівійській політичній суперечці, неодноразово мобілізувалися навколо Тріполі протягом останніх тижнів. Містом рухалися великі колони військової техніки.



У столиці Лівії спалахнули сутички / Фото Hazem Ahmed

На фотографіях і відео з центру Тріполі видно рух військової техніки, стрілянину бойовиків та те, як місцеві намагаються загасити пожежі. 23-річний студент Алі, який відмовився назвати своє прізвище, розповів, що вночі втік зі своєї квартири разом із сім'єю після того, як кулі влучили в їхній будинок.

"Ми не могли залишитися і вижити", – додав хлопець.

Напруга між групами зросла після того, як у лютому Фатхі Башага, якого підтримує східний парламент, склав присягу як прем'єр-міністр. Тоді ж чинного прем'єра Абдулу Хаміда Дбейбу, голову Уряду національної згоди, закликали віддати владу.

Зверніть увагу! Після смерті Каддафі Лівія була поділена між урядом національної згоди в Триполі, який підтримують ООН, Туреччина і Катар, та адміністрацією, котра контролює східні території. Її підтримують росія, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.



В місті чули постріли та вибухи / Фото Hazem Ahmed

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