"Ты е**ло завали": в Одессе замглавы департамента ОВА напала на водителя маршрутки, – СМИ

В Одессе чиновница устроила скандал из-за того, что водитель проехал ее остановку. Кроме словесных оскорблений, женщина прибегла и к рукоприкладству.

Как утверждают местные паблики, фигуранткой скандального видео является заместитель начальника департамента аграрной политики Одесской ОВА – Наталья Смертенюк.

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Конфликт в маршрутке Одессы

Так, утром 5 октября в соцсетях появилось видео конфликта между пассажиркой и водителем маршрутки №185. В СМИ отмечают, что тот якобы не остановился на остановке, где попросила женщина.

Из-за этого одесситка, в которой пользователи сети узнали заместителя главы департамента Одесской ОВА, бросилась на водителя словесными оскорблениями.

Ты смотри бл**ь, е**ло завали, чмо. Ты когда перестанешь со мной так "базарить". Дома так будешь разговаривать со своей женой,

– говорит чиновница.

Весь разговор сопровождался трехэтажной бранью, в том числе и с переходом на личное. Водитель пытался отбивать словесные атаки, отмечая, что та должна перестать с ним так разговаривать. Однако это не помогло и женщина прямо во время движения начала бить мужчину.

"Кто ты бл**ь такой, ты что бл** п**р, ты бл**ь, чмо", – сказала чиновница.

Закончился конфликт тем, что женщина в конце концов покинула салон маршрутки.

Конфликт чиновницы и водителя: смотрите видео (осторожно, много нецензурной лексики, 18+)