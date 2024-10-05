Як стверджують місцеві пабліки, фігуранткою скандального відео є заступниця начальника департаменту аграрної політики Одеської ОВА – Наталія Смертенюк.

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Конфлікт у маршрутці Одеси

Так, зранку 5 жовтня у соцмережах з'явилося відео конфлікту між пасажиркою та водієм маршрутки №185. У ЗМІ зазначають, що той нібито не зупинився на зупинці, де попросила жінка.

Через це одеситка, у якій користувачі мережі впізнали заступницю очільника департаменту Одеської ОВА, кинулася на водія словесними образами.

Ти дивися бл**ь, є**ло завали, чмо. Ти коли перестанеш зі мною так "базарити". Вдома так будеш розмовляти зі своєю дружиною,

– каже чиновниця.

Вся розмова супроводжувалася триповерховою лайкою, зокрема, й з переходом на особисте. Водій намагався відбивати словесні атаки, зазначаючи, що та має перестати з ним так розмовляти. Однак це не допомогло і жінка прямо під час руху почала лупцювати чоловіка.

"Хто ти бл**ь такий, ти що бл** п**р, ти бл**ь, чмо", – сказала чиновниця.

Закінчився конфлікт тим, що жінка зрештою покинула салон маршрутки.

Конфлікт посадовиці та водія: дивіться відео (обережно, багато нецензурної лексики, 18+)