В Карабахе снова обострение между Арменией и Азербайджаном: есть погибшие
Источник:Минобороны Азербайджана
В Нагорном Карабахе снова обострились отношения между Арменией и Азербайджаном. В частности, между сторонами была перестрелка на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.
Минобороны Азербайджана сообщило, что получили данные о перевозке по грунтовой дороге оружия, снаряжения и личного состава. Инцидент произошел 5 марта.
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Что произошло в Нагорном Карабахе
В азербайджанском ведомстве сообщили, что получили оперативную информацию, что по дороге Ханкенди – Халфали – Туршсу везут военное снаряжение, боеприпасы и личный состав из Армении в Азербайджан, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделения азербайджанской армии попытались задержать и проверить транспортные средства, осуществляющие незаконные военные перевозки. С противоположной стороны открыли огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон,
– сообщили в министерстве.
Там также отметили специально для командования российского миротворческого контингента, что недопустимо перевозить военное и другое назначение по другим маршрутам, кроме определенных.
В Нагорном Карабахе также прокомментировали ситуацию
Эхо Кавказа, ссылаясь на армию обороны непризнанного Карабаха, написало, что в результате нападения диверсионной группы вооруженных сил Азербайджана в районе Хайпал есть погибший и раненый среди сотрудников паспортно-визового отдела МВД Нагорного Карабаха.
Ведь, по данным полиции Нагорного Карабаха, азербайджанская диверсионная группа обстреляла очередной автомобиль персонала паспортно-визового отдела полиции. Впоследствии погибших стало трое:
- подполковник Армен Бабаян;
- майор Давид Даниелян;
- лейтенант Арарат Гаспарян.
Более того, еще один военнослужащий, лейтенант Давид Овсепян в больнице с огнестрельным ранением груди.
По данным прессы, командование российских миротворческих сил, находящихся в Нагорном Карабахе, накануне сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.
По состоянию на 15:00 5 марта Армения не комментировала инцидент.
Кратко о давнем конфликте в Нагорном Карабахе
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном возник в 1988 году из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Последнюю не признает ни одна из стран ООН. Нагорный Карабах – это территория Азербайджана, заселенная этническими армянами.
- Стороны достигли перемирия в 1994 году. Правда, с этого времени эскалация состоялась в 2016, 2020, 2022 году.
- Стоит отметить, что в 2022 году при посредничестве России стороны подписали перемирие. Тогда в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. В соответствии с договором, Азербайджан вернул себе некоторые населенные пункты, которые почти 30 лет были в оккупации.
- Следует отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев летом 2022 года обвинял Россию и Армению в нарушении мирного соглашения. Ведь, по его словам, Кремль не выполнил своего обещания и не вывел армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.