В Тернополе пьяный мужчина побил стекло в ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ

В Тернополе пьяный мужчина пытался попасть на службу в ВСУ несмотря на то, что имел отсрочку. Правда, стать на защиту страны украинец пытался довольно агрессивным способом, спровоцировав конфликт и разбив стекло в ТЦК.

Необычный инцидент произошел 7 сентября около 20:00. Из-за конфликта к делу также привлекли полицию.

Смотрите также В Одессе произошла драка между мужчиной в форме и женщиной: в ТЦК высказались об инциденте

В Тернополе пьяный мужчина хотел, чтобы его взяли в армию

В Тернопольском ТЦК и СП вечером 7 сентября произошел курьезный инцидент. Около 20:00 в здание ТЦК вошел пьяный мужчина. Он решил пойти на службу в ВСУ, хотя имеет отсрочку от мобилизации.

В довольно агрессивный способ человек начал требовать, чтобы его взяли на службу. Он вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь здания. Более того, человек начал применять физическую силу и разбил стекло на входной двери.

В результате своих действий пьяный мужчина получил раны на руке от разбитого стекла. Работники ТЦК оказали пострадавшему первичную медицинскую помощь, а после – вызвали врачей и полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверки по инциденту в Тернопольском ТЦК. По ее результатам полиция предоставит правовую оценку и принимать соответствующие меры реагирования на конфликт в ТЦК.