Незвичайний інцидент стався 7 вересня близько о 20:00. Через конфлікт до справи також залучили поліцію.

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У Тернополі п'яний чоловік хотів, щоб його взяли в армію

У Тернопільському ТЦК та СП ввечері 7 вересня відбувся курйозний інцидент. Близько о 20:00 до будівлі ТЦК увійшов п'яний чоловік. Він вирішив піти на службу в ЗСУ, хоча має відстрочку від мобілізації.

У доволі агресивний спосіб чоловік почав вимагати, щоб його взяли на службу. Він спричинив конфліктну ситуацію й намагався проникнути в середину будівлі. Ба більше, чоловік почав застосовувати фізичну силу й розбив скло на вхідних дверях.

Унаслідок своїх дій п'яний чоловік отримав рани на руці від розбитого скла. Працівники ТЦК надали постраждалому первинну медичну допомогу, а після – викликали лікарів та поліцію.

Наразі правоохоронці проводять перевірки щодо інциденту в Тернопільському ТЦК. За її результатами поліція надасть правову оцінку й вживатиме відповідних заходів реагування на конфлікт в ТЦК.