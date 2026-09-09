В Днепре военные ТЦК якобы распылили газ из баллончика возле гимназии, и он попал на детей

Инцидент произошел 9 сентября возле одной из днепровских гимназий. Представители ТЦК во время оповещения распылили газ из баллончика, после чего ветер понес его в сторону детей.

Как сообщает издание "Суспильне", в областном ТЦК и СП опровергли информацию о принудительной мобилизации мужчины возле Днепровской гимназии и применении военными слезоточивого газа. По данным ведомства, конфликт возник из-за отказа гражданина предъявить военно-учетные документы во время проверки.

Версия военных и показания директора

В центре комплектования утверждают, что мужчина после отказа предоставить документы упал на землю и начал громко кричать. На его крики сбежались прохожие, среди которых были матери с детьми и другие мужчины.

Чтобы предотвратить обострение ситуации, группа оповещения решила покинуть территорию, однако неизвестные лица якобы применили перцовый баллончик в сторону военнослужащих.

В то же время исполняющая обязанности директора гимназии Ирина Нестеренко рассказала другую версию событий.

По ее словам, во время урока физкультуры на школьной площадке находились ученики трех классов (около 60 детей), когда сотрудники ТЦК бежали за мужчиной по стадиону непосредственно рядом с детьми.

Во время этой погони также был распылен газовый баллончик. Родители сразу забрали детей домой, а одна из учительниц получила ссадины, поскольку ее толкнули.

"Они гнались за ним по стадиону прямо рядом с детьми. При этом распылялся газовый баллончик. Затем мама одного из детей, поскольку дети начали подходить, завела ребенка в школу и сообщила об этой ситуации. Я вышла и увидела, что там толпа детей, учителя уже направляют их в школу. Был распылен баллончик, и чувствовался запах. На данный момент известно, что родители не обращались в медицинские учреждения", – рассказала Ирина Нестеренко.

Что говорят в полиции?

Правоохранители сообщили, что начали проверку по факту инцидента. По предварительным данным, между группой оповещения, в состав которой входили полицейские, и местными жителями возникла ссора. Во время конфликта был использован газовый баллончик.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданской женщиной, обстоятельства которого в настоящее время проверяют правоохранители.