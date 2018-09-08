Конфликт ГПУ с журналисткой Седлецкой: в ПАСЕ сделали новое заявление

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала украинские власти обеспечить соблюдение прав журналистки Натальи Седлецкой на конфиденциальность источников.

Об этом докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Джорджа Фолкса написал в заявлении.

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Так, дипломаты выразили обеспокоенность в связи с решением суда предоставить доступ ГПУ к информации в телефоне журналиста Натальи Седлецкой.

Журналисты-расследователи играют основную роль "сторожевого пса" в наших обществах, поскольку они расследуют коррупцию или злоупотребления властью. Их работа основана на различных источниках, и они имеют право хранить эти источники в тайне,

– отметил Фолкс.

Дипломат добавил, что это – "стандарт, установленный Европейским судом по правам человека".



"Призываю украинские власти обеспечить соблюдение прав журналиста Натальи Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников", – подчеркнул Фолкс.

Ранее посольство США выразило обеспокоенность решением суда о предоставлении Генеральной прокуратуре Украины информации с телефона журналистки "Схем" Натальи Седлецкой. Дипломаты заявили, что это может оказать неблагоприятное влияние на свободу прессы и усилия по борьбе с коррупцией в Украине.