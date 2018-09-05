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Доступ ГПУ к телефону журналистки "Схем": появилась реакция США

97 Читати новину українською
В посольстве США обеспокоены предоставлением доступа ГПУ к телефонам журналистов
В посольстве США обеспокоены предоставлением доступа ГПУ к телефонам журналистов / Фото из открытых источников

Посольство Соединенных Штатов обеспокоено решением суда о предоставлении Генеральной прокуратуре Украины информации с телефона журналистки "Схем" Натальи Седлецкой.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

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Мы обеспокоены тем, что вчерашнее решение суда в отношении журналистки-расследователя Натальи Седлецкой может оказать неблагоприятное влияние на свободу прессы и усилия по борьбе с коррупцией в Украине. Украинская власть должна поддерживать независимую журналистику,
– отметили в американском ведомстве.

Напомним, Европейский Союз заявил, что решение Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой "вызывает очень серьезные вопросы".

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Теги: Новости политики Новости Украины Наталья Седлецкая журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
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