Доступ ГПУ к телефону журналистки "Схем": появилась реакция США
Посольство Соединенных Штатов обеспокоено решением суда о предоставлении Генеральной прокуратуре Украины информации с телефона журналистки "Схем" Натальи Седлецкой.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.
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Мы обеспокоены тем, что вчерашнее решение суда в отношении журналистки-расследователя Натальи Седлецкой может оказать неблагоприятное влияние на свободу прессы и усилия по борьбе с коррупцией в Украине. Украинская власть должна поддерживать независимую журналистику,
– отметили в американском ведомстве.
Напомним, Европейский Союз заявил, что решение Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой "вызывает очень серьезные вопросы".
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