Доступ ГПУ к телефону журналистки "Схем": появилась реакция США

Посольство Соединенных Штатов обеспокоено решением суда о предоставлении Генеральной прокуратуре Украины информации с телефона журналистки "Схем" Натальи Седлецкой.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

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Мы обеспокоены тем, что вчерашнее решение суда в отношении журналистки-расследователя Натальи Седлецкой может оказать неблагоприятное влияние на свободу прессы и усилия по борьбе с коррупцией в Украине. Украинская власть должна поддерживать независимую журналистику,

– отметили в американском ведомстве.

Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувача Наталії Седлецької, може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 вересня 2018 р.

Напомним, Европейский Союз заявил, что решение Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой "вызывает очень серьезные вопросы".

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