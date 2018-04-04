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Конфликт между НАБУ и САП: ответ Сытника

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Артем Ситник
Артем Ситник / "Громадське"

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которое уже начали называть следствием конфликта между двумя ведомствами.

Такое заявление он сделал во время выступления в зале украинского парламента.

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"Никакого конфликта между НАБУ и САП нет. Есть уголовное производство (против главы САП Назара Холодницкого – "24"). Не нужно спекулировать на этом процессе", – отметил руководитель НАБУ.

В то же время он отметил, что в марте 2018 года в суд было направлено вдвое больше обвинительных актов, чем в течение предыдущих двух месяцев.

По его словам, всего в судах уже слушается более 100 уголовных дел.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении главы Назара Холодницкого, который возглавляет САП. На это Холодницкий отреагировал словами: "Буду драться".

Теги: Новости политики Новости Украины Артем Сытник Назар Холодницкий НАБУ САП
Источник: 24 Канал
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