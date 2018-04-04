Конфлікт між НАБУ та САП: відповідь Ситника

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував справу проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, яку вже почали називати наслідком конфлікту між обома відомствами.

Таку заяву він зробив під час виступу у залі українського парламенту.

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"Ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає. Є кримінальне провадження (проти очільника САП Назара Холодницького – "24"). Не потрібно спекулювати на цьому процесі", – зауважив керівник НАБУ.

Водночас він зауважив, що у березні 2018 року до суду було направлено вдвічі більше обвинувальних актів, ніж протягом попередніх двох місяців.

За його словами, загалом у судах уже слухається понад 100 кримінальних справ.